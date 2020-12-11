Сколько будет сохраняться иммунитет к Covid-19 после вакцинации

Организм человека будет иметь иммунитет к коронавирусу после вакцинации в течение 6-9 месяцев. Об этом сообщил Виктор Ляшко — главный санитарный врач Украины в эфире одного из телеканалов.

Однако, по словам Ляшко, одной прививки будет недостаточно. Чтобы обеспечить долговременную защиту организма, нужно пройти вакцинацию в два этапа.

— Сейчас говорить о продолжительности иммунитета рано. Как минимум это 6-9 месяцев, но я думаю, что она (вакцина от Covid-19 — Ред.) будет держать гораздо больше.

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Ситуация с вакциной от Covid-19

Украинцы смогут получить вакцину от Covid-19 во втором квартале 2021, то есть это произойдет примерно в марте-апреле. Получение препарата станет возможным в результате присоединения к международной инициативе по распространению вакцины Covax.

Прежде всего прививки сделают медикам и людям из групп риска. Сколько доз вакцины поступит в Украину, смотрите на Фактах ICTV.