11 декабря заболевшего Covid-19 мэра Одессы Геннадия Труханова госпитализировали в инфекционную больницу.

– Ситуация под контролем, за что огромная благодарность нашим врачам и медперсоналу, – написал Труханов в соцсети.

Городской голова также обратился ко всем одесситам с просьбой носить защитные маски, придерживаться дистанции и соблюдать все карантинные меры.

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Геннадий Труханов 9 декабря сообщил, что получил положительный тест на коронавирус, поэтому уходит на самоизоляцию — до выздоровления и получения отрицательного результата.

Два дня назад у него было неплохое самочувствие. Мэр Одессы сказал, что будет в телефонном режиме регулировать работу городских служб.

Источник: Геннадій Труханов