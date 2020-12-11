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Факты / Украина
Оксана Доротюк |

В Киеве из-за гололеда травмировались 163 человека, из них 13 детей

В Киеве за минувшие сутки из-за гололеда, который образовался на дорогах и тротуарах города, травмировались 150 взрослых людей и 13 детей.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

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В КГГА отметили, что сейчас в Киеве продолжается борьба с гололедом. На столичных дорогах работает 341 единица специальной техники и 50 бригад, которые посыпают дорожное покрытие материалами для профилактики гололеда.

Гололед в Киеве

Вследствие гололеда в Киеве введено оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта.

Оперативное положение — это следование с отклонением от графика движения, уточнили в службе. Также в столице приостанавливали работу фуникулера из-за непогоды.

Источник: Укринформ

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