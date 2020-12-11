В Киеве за сутки от коронавируса выздоровели 922 человека, что больше всего за все время пандемии.

Об этом во время брифинга 11 декабря сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

— Выздоровели за сутки больше всего киевлян за все время пандемии — 922 человека, — уточнил Виталий Кличко.

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В то же время всего вирус преодолели боле 27 тыс. человек

Коронавирус в Киеве

В Киеве не улучшается ситуация с коронавирусом. По состоянию на 11 декабря 2020 года в городе зафиксировали 1 880 новых случаев болезни.

Всего в столице за время пандемии заболели 88 317 человек. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском и Дарницком районах города.

Полную статистику коронавиурса в Киеве смотрите сайте Факты ICTV.