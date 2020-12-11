Украина находится в списке приоритетных стран для USAID (Агентство США по международному развитию) касательно проведения вакцинации от коронавируса.

В этом заверили представители USAID, помощник администратора по вопросам Европы и Евразии Брок Бирман и старший заместитель помощника администратора Марго Эллис, во время видеоконференции с послом Украины в США Владимиром Ельченко.

Во время разговора стороны обсудили предоставление Украине технической помощи для проведения массовой вакцинации населения против вируса.

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Кроме того, в стране должна быть создана инфраструктура для этого.

Вакцинация в Украине

В Украине планируют вакцинировать против коронавируса врачей и людей пожилого возраста.

Однако вопрос бесплатного вещества для всех граждан также рассматривается, заверил глава Минздрава Максим Степанов.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Посольство Украины в США