Укрзализныця объявила о запуске с 14 декабря регионального поезда №821/822, который ежедневно будет курсировать из Львова в Ужгород.

Его график составлен таким образом, чтобы обеспечить стыковку со скоростным поездом Киев — Славское.

Первый рейс отправится из Львова 14 декабря в 11.00 и прибудет в Ужгород в 16.45. Также он сделает остановку в Славском — 13.10-13.38.

Обратно поезд выедет из Ужгорода 15 декабря в 12.45 и прибудет во Львов в 18.56. Остановка в Славском –16.01-16.06.

Читайте: Укрзализныця возвращает кофе и чай в поезда

В обоих направлениях предусмотрены следующие остановки: Сколе, Стрый, Славское, Лавочное, Воловец, Свалява, Карпаты, Мукачево, Батьево.

Стоимость билетов, приобретенных онлайн, составляет от 71 грн до 81 грн в зависимости от дня путешествия.

Укрзализныця к новогодним и рождественским праздникам уже возобновила курсирование и назначила ряд поездов в популярных направлениях.

Подробнее о дополнительных поезда на праздники читайте в материале Фактов ICTV.