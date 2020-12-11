Потребительские цены в Украине в ноябре выросли на 1,3% по сравнению с октябрем и на 3,8% — в годовом измерении, и до конца года инфляция продолжит ускоряться.

Об этом говорится в прогнозе Нацбанка Украины.

По его данным, за год больше всего выросли административно-регулируемые цены и цены на услуги.

— Также ускорился рост цен на продовольственные товары, входящие в базовую инфляцию, вернулись к росту цены на сырые продукты питания, — говорится в сообщении.

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В то же время в НБУ отмечают, что горючее пока остается относительно дешевым, и продолжают дешеветь одежда и обувь из-за существенного снижения спроса.

— До конца года инфляция продолжит ускоряться в результате дальнейшего оживления экономической активности и подорожания энергоносителей и войдет в целевой диапазон Национального банка 5% +/-1 в. п., — отмечают в Нацбанке.

Прогноз инфляции на 2021

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко прогнозирует, что в 2021 году рост потребительских цен ускорится до 6,5%.

Причины – оживление экономики, ослабление гривны, а также повышения минимальной зарплаты, что будет способствовать внутреннему спросу.