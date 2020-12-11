По состоянию на утро пятницы, 11 декабря, в Украине зафиксировали более 870 тыс. случаев коронавируса.

За последние сутки обнаружили еще 13 514 инфицированных Covid-19, было осуществлено 60 847 тестирований.

В который раз количество выздоровевших пациентов превышает суточный прирост новых случаев коронавируса.

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За минувшие сутки выздоровели 15 327 человек, с начала пандемии цифра составляет 480 348 пациентов.

Количество летальных случаев вследствие Covid-осложнений возросла до 14 755, за минувшие сутки умерло 285 пациентов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.

Коронавирус в регионах:

Киев — 8 8317 случаев;

Винницкая область — 19 481 случай;

Волынская область — 27 537 случаев;

Днепропетровская область — 47 650 случаев;

Донецкая область — 28 391 случай;

Житомирская область — 33 405 случаев;

Закарпатская область — 25 693 случая;

Запорожская область — 40 653 случая;

Ивано-Франковская область — 40 282 случая;

Киевская область — 46 998 случаев;

Кировоградская область — 6 921 случай;

Луганская область — 7 615 случаев;

Львовская область — 52 578 случаев;

Николаевская область — 22 980 случаев;

Одесская область — 55 714 случаев;

Полтавская область — 28 435 случаев;

Ровенская область — 35 452 случая;

Сумская область — 34 996 случаев;

Тернопольская область — 30 738 случаев;

Харьковская область — 61 424 случая;

Херсонская область — 13 401 случай;

Хмельницкая область — 33 958 случаев;

Черкасская область — 30 133 случая;

Черновицкая область — 36 286 случаев;

Черниговская область — 23 190 случаев.

Новогодний локдаун в Украине

В связи с рождественскими праздниками, которые могут спровоцировать невиданную вспышку коронавируса в Украине, 9 декабря Кабмин решил ввести усиленные карантинные мероприятия.

Постановлением правительства установлены даты новогоднего локдауна в Украине — с 8 до 24 января 2021 года.

Что будут предусматривать усиленные карантинные мероприятия, читайте на Фактах ICTV.