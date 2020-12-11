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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

В Украине более 870 тыс. случаев коронавируса, 13 514 за сутки

По состоянию на утро пятницы, 11 декабря, в Украине зафиксировали более 870 тыс. случаев коронавируса.

За последние сутки обнаружили еще 13 514 инфицированных Covid-19, было осуществлено 60 847 тестирований.

В который раз количество выздоровевших пациентов превышает суточный прирост новых случаев коронавируса.

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За минувшие сутки выздоровели 15 327 человек, с начала пандемии цифра составляет 480 348 пациентов.

Количество летальных случаев вследствие Covid-осложнений возросла до 14 755, за минувшие сутки умерло 285 пациентов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.

Коронавирус в регионах:

  • Киев — 8 8317 случаев;
  • Винницкая область — 19 481 случай;
  • Волынская область — 27 537 случаев;
  • Днепропетровская область — 47 650 случаев;
  • Донецкая область — 28 391 случай;
  • Житомирская область — 33 405 случаев;
  • Закарпатская область — 25 693 случая;
  • Запорожская область — 40 653 случая;
  • Ивано-Франковская область — 40 282 случая;
  • Киевская область — 46 998 случаев;
  • Кировоградская область — 6 921 случай;
  • Луганская область — 7 615 случаев;
  • Львовская область — 52 578 случаев;
  • Николаевская область — 22 980 случаев;
  • Одесская область — 55 714 случаев;
  • Полтавская область — 28 435 случаев;
  • Ровенская область — 35 452 случая;
  • Сумская область — 34 996 случаев;
  • Тернопольская область — 30 738 случаев;
  • Харьковская область — 61 424 случая;
  • Херсонская область — 13 401 случай;
  • Хмельницкая область — 33 958 случаев;
  • Черкасская область — 30 133 случая;
  • Черновицкая область — 36 286 случаев;
  • Черниговская область — 23 190 случаев.

Новогодний локдаун в Украине

В связи с рождественскими праздниками, которые могут спровоцировать невиданную вспышку коронавируса в Украине, 9 декабря Кабмин решил ввести усиленные карантинные мероприятия.

Постановлением правительства установлены даты новогоднего локдауна в Украинес 8 до 24 января 2021 года.

Что будут предусматривать усиленные карантинные мероприятия, читайте на Фактах ICTV.

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