По состоянию на утро пятницы, 11 декабря, в Украине зафиксировали более 870 тыс. случаев коронавируса.
За последние сутки обнаружили еще 13 514 инфицированных Covid-19, было осуществлено 60 847 тестирований.
В который раз количество выздоровевших пациентов превышает суточный прирост новых случаев коронавируса.
Читайте: Карантин могут усилить раньше 8 января: Радуцкий назвал условие
За минувшие сутки выздоровели 15 327 человек, с начала пандемии цифра составляет 480 348 пациентов.
Количество летальных случаев вследствие Covid-осложнений возросла до 14 755, за минувшие сутки умерло 285 пациентов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.
Коронавирус в регионах:
- Киев — 8 8317 случаев;
- Винницкая область — 19 481 случай;
- Волынская область — 27 537 случаев;
- Днепропетровская область — 47 650 случаев;
- Донецкая область — 28 391 случай;
- Житомирская область — 33 405 случаев;
- Закарпатская область — 25 693 случая;
- Запорожская область — 40 653 случая;
- Ивано-Франковская область — 40 282 случая;
- Киевская область — 46 998 случаев;
- Кировоградская область — 6 921 случай;
- Луганская область — 7 615 случаев;
- Львовская область — 52 578 случаев;
- Николаевская область — 22 980 случаев;
- Одесская область — 55 714 случаев;
- Полтавская область — 28 435 случаев;
- Ровенская область — 35 452 случая;
- Сумская область — 34 996 случаев;
- Тернопольская область — 30 738 случаев;
- Харьковская область — 61 424 случая;
- Херсонская область — 13 401 случай;
- Хмельницкая область — 33 958 случаев;
- Черкасская область — 30 133 случая;
- Черновицкая область — 36 286 случаев;
- Черниговская область — 23 190 случаев.
Новогодний локдаун в Украине
В связи с рождественскими праздниками, которые могут спровоцировать невиданную вспышку коронавируса в Украине, 9 декабря Кабмин решил ввести усиленные карантинные мероприятия.
Постановлением правительства установлены даты новогоднего локдауна в Украине — с 8 до 24 января 2021 года.
Что будут предусматривать усиленные карантинные мероприятия, читайте на Фактах ICTV.