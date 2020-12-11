Бывшего исполняющего обязанности руководителя Государственной фискальной службы Украины обвинили в самовольном назначении себе 1000% надбавки к должностному окладу. Он нанес ущерб госбюджету более чем 300 тыс. грн.
Мужчина издавал приказы в 2019 и 2020 годах об установлении себе надбавок за интенсивную работу, не согласовывая это с министром финансов.
Следствие не сообщило фамилии экс-руководителя ГФС, но в указанный период вр.и.о. был Денис Гутенко.
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Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 365 УКУ — превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа.
Чиновники присвоили 600 тыс. грн
На Сумщине экс-служащие присвоили почти 600 тыс. грн. Предварительно, деньги выделили из государственного бюджета на капитальный ремонт автогидроподъемника.
Прокуратура Сумской области сообщила о подозрении трем злоумышленникам.