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Факты / Украина
Ольга Тетеріна |

Выписывал себе 1000% премии: экс-руководителю ГФС объявили подозрение

Бывшего исполняющего обязанности руководителя Государственной фискальной службы Украины обвинили в самовольном назначении себе 1000% надбавки к должностному окладу. Он нанес ущерб госбюджету более чем 300 тыс. грн.

Мужчина издавал приказы в 2019 и 2020 годах об установлении себе надбавок за интенсивную работу, не согласовывая это с министром финансов.

Следствие не сообщило фамилии экс-руководителя ГФС, но в указанный период вр.и.о. был Денис Гутенко.

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Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 365 УКУ — превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа.

Чиновники присвоили 600 тыс. грн

На Сумщине экс-служащие присвоили почти 600 тыс. грн. Предварительно, деньги выделили из государственного бюджета на капитальный ремонт автогидроподъемника.

Прокуратура Сумской области сообщила о подозрении трем злоумышленникам.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Depositphotos

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