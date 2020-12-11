Выводы Венецианской комиссии относительно КСУ можно имплементировать по пунктам — Подоляк

Выводы Венецианской комиссии по запросу президента Украины Владимира Зеленского касательно Конституционного суда абсолютно практические и их можно имплементировать буквально по пунктам, отмечает советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

— Венецианская комиссия очень быстро и содержательно отреагировала на обращение президента Владимира Зеленского с просьбой оценить ситуацию, сложившуюся после скандального решения Конституционного суда по демонтажу электронного декларирования. Выводы Венецианской комиссии абсолютно практические, их можно брать и имплементировать буквально по пунктам, — заявил Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента Подоляк также добавил, что Венецианская комиссия поддержала позицию президента Зеленского о том, что Конституционный суд должен принимать исключительно обоснованные решения и не может выходить за рамки своих конституционных полномочий, в том числе перебирая на себя функции парламента.

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Также соответствующим выводом поддержана позиция Зеленского о том, что за умышленные и в значительном масштабе нарушения при декларировании должна быть реальная уголовная ответственность в виде лишения свободы.

— Поддержана оценка, данная президентом и многими представителями команды власти, о том, что деятельность Конституционного суда должна быть реформирована. Венецианская комиссия очень чётко расписала, какие решения могут быть приняты. Например, это касается недопущения конфликта интересов со стороны судей, уточнения порядка принятия решений, гласного формата работы Конституционного суда. Всё это может быть и должно быть реализовано достаточно быстро, — отметил Подоляк.

Рекомендации по реформированию КСУ

Венецианская комиссия 10 декабря дала рекомендации по поводу ситуации с КСУ. Члены комиссии отметили, что парламенту следует рассмотреть возможность более четко выразить свое предполагаемое намерение ограничить объем сфер КС по конкретным вопросам, поставленным сторонами.

ВК также рекомендует обязать КС указать конкретные причины признания неконституционным каждого отдельного положения закона.