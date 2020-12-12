По состоянию на 12 декабря в Украине подтвердили уже 885 039 случаев коронавируса. За последние сутки — 12 811 новых инфицированных, что меньше, чем 11 декабря, когда показатель суточного прироста был 13 514 больных.
За день вирус унес жизни 243 человек, в общем — 14 998 украинцев.
Выздороветь удалось за сутки 13 653 людям, за все время пандемии — 494 001 пациенту.
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Среди новых заболевших — 593 ребенка и 572 медработника.
За время пандемии в стране провели 4 998 266 тестов методом ПЦР, за сутки — 61 571.
Больше всего новых случаев болезни зафиксировали в Киеве (1 696), а также в Одесской (1 357), Запорожской (807) и Киевской (785) областях.
Коронавирус в регионах
- Винницкая область — 19 481 случай;
- Волынская область — 27 537 случаев;
- Днепропетровская область — 47 650 случаев;
- Донецкая область — 28 391 случай;
- Житомирская область — 33 405 случаев;
- Закарпатская область — 25 693 случая;
- Запорожская область — 40 653 случая;
- Ивано-Франковская область — 40 282 случая;
- Киевская область — 46 998 случаев;
- Кировоградская область — 6 921 случай;
- Луганская область — 7 615 случаев;
- Львовская область — 52 578 случаев;
- Николаевская область — 22 980 случаев;
- Одесская область — 55 714 случаев;
- Полтавская область — 28 435 случаев;
- Ровенская область — 35 452 случая;
- Сумская область — 34 996 случаев;
- Тернопольская область — 30 738 случаев;
- Харьковская область — 61 424 случая;
- Херсонская область — 13 401 случай;
- Хмельницкая область — 33 958 случаев;
- Черкасская область — 30 133 случая;
- Черновицкая область — 36 286 случаев;
- Черниговская область — 23 190 случаев.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 11 декабря, в стране зафиксировали 872 228 случаев болезни.
Суточный прирост — 13 514 инфицированных.
Подробную статистику коронавируса в Украине смотрите на Фактах ICTV.