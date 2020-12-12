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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

12 811 новых случаев Covid-19: в Украине не улучшается эпидситуация

По состоянию на 12 декабря в Украине подтвердили уже 885 039 случаев коронавируса. За последние сутки — 12 811 новых инфицированных, что меньше, чем 11 декабря, когда показатель суточного прироста был 13 514 больных.

За день вирус унес жизни 243 человек, в общем — 14 998 украинцев.

Выздороветь удалось за сутки 13 653 людям, за все время пандемии — 494 001 пациенту.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Среди новых заболевших — 593 ребенка и 572 медработника.

За время пандемии в стране провели 4 998 266 тестов методом ПЦР, за сутки — 61 571.

Больше всего новых случаев болезни зафиксировали в Киеве (1 696), а также в Одесской (1 357), Запорожской (807) и Киевской (785) областях.

Коронавирус в регионах

  • Винницкая область — 19 481 случай;
  • Волынская область — 27 537 случаев;
  • Днепропетровская область — 47 650 случаев;
  • Донецкая область — 28 391 случай;
  • Житомирская область — 33 405 случаев;
  • Закарпатская область — 25 693 случая;
  • Запорожская область — 40 653 случая;
  • Ивано-Франковская область — 40 282 случая;
  • Киевская область — 46 998 случаев;
  • Кировоградская область — 6 921 случай;
  • Луганская область — 7 615 случаев;
  • Львовская область — 52 578 случаев;
  • Николаевская область — 22 980 случаев;
  • Одесская область — 55 714 случаев;
  • Полтавская область — 28 435 случаев;
  • Ровенская область — 35 452 случая;
  • Сумская область — 34 996 случаев;
  • Тернопольская область — 30 738 случаев;
  • Харьковская область — 61 424 случая;
  • Херсонская область — 13 401 случай;
  • Хмельницкая область — 33 958 случаев;
  • Черкасская область — 30 133 случая;
  • Черновицкая область — 36 286 случаев;
  • Черниговская область — 23 190 случаев.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 11 декабря, в стране зафиксировали 872 228 случаев болезни.

Суточный прирост — 13 514 инфицированных.

Подробную статистику коронавируса в Украине смотрите на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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