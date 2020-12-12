По состоянию на 12 декабря в Украине подтвердили уже 885 039 случаев коронавируса. За последние сутки — 12 811 новых инфицированных, что меньше, чем 11 декабря, когда показатель суточного прироста был 13 514 больных.

За день вирус унес жизни 243 человек, в общем — 14 998 украинцев.

Выздороветь удалось за сутки 13 653 людям, за все время пандемии — 494 001 пациенту.

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Среди новых заболевших — 593 ребенка и 572 медработника.

За время пандемии в стране провели 4 998 266 тестов методом ПЦР, за сутки — 61 571.

Больше всего новых случаев болезни зафиксировали в Киеве (1 696), а также в Одесской (1 357), Запорожской (807) и Киевской (785) областях.

Коронавирус в регионах

Винницкая область — 19 481 случай;

Волынская область — 27 537 случаев;

Днепропетровская область — 47 650 случаев;

Донецкая область — 28 391 случай;

Житомирская область — 33 405 случаев;

Закарпатская область — 25 693 случая;

Запорожская область — 40 653 случая;

Ивано-Франковская область — 40 282 случая;

Киевская область — 46 998 случаев;

Кировоградская область — 6 921 случай;

Луганская область — 7 615 случаев;

Львовская область — 52 578 случаев;

Николаевская область — 22 980 случаев;

Одесская область — 55 714 случаев;

Полтавская область — 28 435 случаев;

Ровенская область — 35 452 случая;

Сумская область — 34 996 случаев;

Тернопольская область — 30 738 случаев;

Харьковская область — 61 424 случая;

Херсонская область — 13 401 случай;

Хмельницкая область — 33 958 случаев;

Черкасская область — 30 133 случая;

Черновицкая область — 36 286 случаев;

Черниговская область — 23 190 случаев.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 11 декабря, в стране зафиксировали 872 228 случаев болезни.

Суточный прирост — 13 514 инфицированных.

Подробную статистику коронавируса в Украине смотрите на Фактах ICTV.