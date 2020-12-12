В COVAX официально одобрили предоставление Украине вакцины против коронавируса.
Теперь точно Украина бесплатно получит более 8 млн. доз, а также шприцы для инъекций, сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
— Продолжаем работать над тем, чтобы холодильное оборудование (от +2° до +8°) для пунктов вакцинации приехало в кратчайшие сроки, — отметил Виктор Ляшко.
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По его словам, Минздрав планирует привлекать к процессу логистики ГП Укрвакцина и частные компании.
Вакцина против коронавируса
12 декабря в США одобрили вакцину против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.
В стране планируют начать вакцинацию в течение 24 часов, отметил президент США Дональд Трамп.
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Источник: Виктор Ляшко