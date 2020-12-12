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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от Covid-19 — Ляшко

В COVAX официально одобрили предоставление Украине вакцины против коронавируса.

Теперь точно Украина бесплатно получит более 8 млн. доз, а также шприцы для инъекций, сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

— Продолжаем работать над тем, чтобы холодильное оборудование (от +2° до +8°) для пунктов вакцинации приехало в кратчайшие сроки, — отметил Виктор Ляшко.

Читайте: ВОЗ собрала почти 1 млрд бесплатных доз вакцины от коронавируса

По его словам, Минздрав планирует привлекать к процессу логистики ГП Укрвакцина и частные компании.

Вакцина_ скрин

Вакцина против коронавируса

12 декабря в США одобрили вакцину против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.

В стране планируют начать вакцинацию в течение 24 часов, отметил президент США Дональд Трамп.

Подробнее о вакцине против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Виктор Ляшко

Фото: Dreamstime

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