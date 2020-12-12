В Министерстве здравоохранения Украины сообщили об ответственности, которая грозит лабораториям, которые будут выдавать украинцам фиктивные справки о прохождении теста на коронавирус. Негативные последствия могут ожидать и граждан.
Об этом во время брифинга 12 декабря сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
— Фиктивные справки о ПЦР-тесты — это уголовное преступление. Если мы узнаем, что какая-то лаборатория выдает такие справки, то сразу будем обращаться в правоохранительные органы и проверять лицензионность работы этого учреждения, — отметил Максим Степанов.
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Кроме того, граждане, которые воспользовались такими услугами, также могут попасть в беду. Особенно во время путешествия за границу.
— Когда вы покупаете такую справку, платя средства, лучше сделать тест и четко осознавать, что вы не болеете коронавирусом.
Если вы возьмете такую справку, поедете за границу, и окажется, что она фиктивная, это может закончиться проблемами. Они достаточно строго относятся к таким нарушениям, — добавил министр.
Тестирование на коронавирус в Украине
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