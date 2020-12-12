Криминальная ответственность за подделку тестов на Covid-19: Рада готовит закон

В Украине до сих пор нет криминальной ответственности за подделку тестов на коронавирус, но соответствующий законопроект уже готовится к регистрации в Верховной Раде.

Об этом в эфире Свободы слова Савика Шустера заявил глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, народный депутат Михаил Радуцкий.

По его словами, на этой неделе парламент, скорее всего, не успеет рассмотреть документ, но на следующей – “этот законопроект будет иметь поддержку”.

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– Мы будем исправлять этот пробел, – добавил Радуцький.

Тесты на коронавирус в Украине можно сделать бесплатно, но не всем желающим. Минздрав определил четкий перечень тех, кто может сдать ПЦР-тест бесплатно.

Как в Украине бесплатно сдать тест на Covid-19 и кто это может сделать, читайте на Фактах ICTV.