Всемирный банк выделил Украине $300 млн помощи для преодоления последствий пандемии коронавируса.

В организации опасаются, что из-за распространения вируса и карантинных мер около 1 млн граждан страны могут оказаться за чертой бедности.

Во Всемирном банке прогнозируют, что в таких условиях уровень бедности в стране может увеличиться на 4% и достигнуть 23% к концу 2020 года.

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Деньги должны пойти на социальную поддержку украинцев, в частности малообеспеченных семей. Это уже вторая подобная помощь, 30 апреля 2020 года Всемирный банк одобрил $150 млн на поддержку населения на период пандемии.

Финансовая поддержка Всемирного банка

В ноябре в Министерстве здравоохранения Украине заявлялось, что Украина получит от Всемирного банка $100 млн для закупки вакцин против коронавируса.

Кроме того, эти деньги должны пойти на оборудование для больниц.

Подробнее о финансовой поддержке Украины Всемирным банком читайте на Фактах ICTV.

Источник: The World Bank