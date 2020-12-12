Погода на 12 декабря 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 12 декабря в Украине будет облачной, может выпасть небольшой мокрый снег и дождь.

Ветер восточный, 7-12 м/с, в южных, восточных и Днепропетровской областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью упадет до -6°, а днем прогнозируют около 0°.

На Закарпатье и в южной части ночью +3°…-2°, днем 0…+5°.

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Осторожно, гололед!

Осадки при минусовой погоде 12 декабря приведут к гололеду, как это было 10 декабря.

Тогда в Киеве из-за того, что дороги превратились в каток, полицейские зафиксировали более 120 ДТП за день.