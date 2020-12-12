Мэр Киева Виталий Кличко требует от руководителей районов и коммунальных служб столицы срочно убрать город от последствий непогоды.

— Утром я проехался по городу, проверил, как убирают. Полтора суток уже продолжается непогода, сильная гололедица. Коммунальные службы отчитываются, что работают. Н о ситуация в районах города из того, что я увидел, не улучшилась. Тротуары, площади, немало переходов – сплошной каток. Более тысячи обращений киевлян в травмпункты за последние сутки, – отметил Кличко.

По его словам, главная задача служб — навести порядок в городе.

— В ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, погода не изменится — будут продолжаться дождь и гололедица. Поэтому все службы должны слаженно и эффективно работать. Круглосуточно, — подчеркнул он.

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По словам мэра, чаще всего на работу коммунальных служб жаловались на Оболони, Святошино, Борщаговке и Лесном массиве.

— Люди вынуждены ходить по дорогам, потому что по тротуарам пройти невозможно. Киевавтодор вовремя вывел технику, и дороги в Киеве почищены. Поручил руководству Киевавтодора помочь районам с уборкой мест наибольшего скопления людей – остановок общественного транспорта, площадей у учреждений, торговых центров. лавам районов акцентировал внимание, что недоволен их работой. Поручил поднять все службы и в четкой координации эффективно убрать территории районов. Соль и песок везде есть. Поэтому город должен быть убран, – резюмировал Кличко.

Также он поручил Киевблагоустройству проверить, как убирают территории, закрепленные за частным бизнесом, – у кафе, ресторанов и торговых центров.

В Киеве несколько дней на дорогах наблюдается сильный гололед. В результате чего в городе произошло несколько серьезных аварий.

Так, на улице Энтузиастов произошло смертельное ДТП. Водитель не справился с управлением и автомобиль занесло в дерево.

Подробнее о последствиях гололеда в Киеве, читайте в материале Фактов ICTV.