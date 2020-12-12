Смертность от Covid-19: на каком месте Украина среди стран Европы

Украина находится на 29-м месте в Европе по показателю смертности от коронавируса на миллион населения. Этот показатель снизился с весны.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного телеканала.

Он отметил, что весной показатель смертности от Covid-19 был на уровне 2,9%, а сейчас составляет 1,7%.

— Есть такой показатель смертности на миллион населения. И по нему в Европе Украина на 29-м месте. Впереди нас с в два-три раза большей смертностью Франция, Великобритания, Испания, Италия. То есть страны, которые имеют более развитую медицинскую систему, — сказал Степанов.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 12 декабря в Украине подтвердили уже 885 039 случаев коронавируса. За последние сутки — 12 811 новых инфицированных, что меньше, чем 11 декабря, когда показатель суточного прироста был 13 514 больных.

За день вирус унес жизни 243 человек, в общем — 14 998 украинцев.

Выздороветь удалось за сутки 13 653 людям, за все время пандемии — 494 001 пациенту.