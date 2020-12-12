PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

Дело Шеремета: активисты хоронят правосудие в годовщину задержания Антоненко

Под Офисом президента в Киеве активисты готовятся похоронить правосудие в день первой годовщины задержания подозреваемых в организации убийства журналиста Павла Шеремета.

Протестующие выражают несогласие с действиями правоохранителей, которые без надлежащей доказательной базы предъявили обвинения Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.

Кроме того, 10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил обвиняемому в гибели журналиста Павла Шеремета ветерану АТО и музыканту Андрею Антоненко меру пресечения в виде заключения под стражей до 2 февраля 2021 года.

Кроме этого, детский кардиохирург Юлия Кузьменко остается под домашним арестом, военный медик Яна Дугарь — на свободе под залогом.

  • Дело Шеремета: активисты хоронят правосудие в годовщину задержания Антоненко
  • Дело Шеремета: активисты хоронят правосудие в годовщину задержания Антоненко
  • Дело Шеремета: активисты хоронят правосудие в годовщину задержания Антоненко
  • Дело Шеремета: активисты хоронят правосудие в годовщину задержания Антоненко
  • Дело Шеремета: активисты хоронят правосудие в годовщину задержания Антоненко
  • Дело Шеремета: активисты хоронят правосудие в годовщину задержания Антоненко
  • Дело Шеремета: активисты хоронят правосудие в годовщину задержания Антоненко
  • Дело Шеремета: активисты хоронят правосудие в годовщину задержания Антоненко
  • Дело Шеремета: активисты хоронят правосудие в годовщину задержания Антоненко
  • Дело Шеремета: активисты хоронят правосудие в годовщину задержания Антоненко
Дело Шеремета: активисты хоронят правосудие в годовщину задержания Антоненко / 5 фотографий

Дело Шеремета

20 июля 2016 года в Киеве во время взрыва автомобиля погиб журналист Павел Шеремет.

В мае этого года правоохранители заявили о ходе досудебного расследования по троим подозреваемым в убийстве Шеремета — музыканту Андрею Антоненко, врачу Юлии Кузьменко и военному медику Яне Дугарь.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка