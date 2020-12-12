Под Офисом президента в Киеве активисты готовятся похоронить правосудие в день первой годовщины задержания подозреваемых в организации убийства журналиста Павла Шеремета.

Протестующие выражают несогласие с действиями правоохранителей, которые без надлежащей доказательной базы предъявили обвинения Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.

Кроме того, 10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил обвиняемому в гибели журналиста Павла Шеремета ветерану АТО и музыканту Андрею Антоненко меру пресечения в виде заключения под стражей до 2 февраля 2021 года.

Кроме этого, детский кардиохирург Юлия Кузьменко остается под домашним арестом, военный медик Яна Дугарь — на свободе под залогом.



















Дело Шеремета: активисты хоронят правосудие в годовщину задержания Антоненко / 5 фотографий

Дело Шеремета

20 июля 2016 года в Киеве во время взрыва автомобиля погиб журналист Павел Шеремет.

В мае этого года правоохранители заявили о ходе досудебного расследования по троим подозреваемым в убийстве Шеремета — музыканту Андрею Антоненко, врачу Юлии Кузьменко и военному медику Яне Дугарь.