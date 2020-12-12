Коронавирус в Украине и мире не отступает. 12 декабря стало известно о более 71,4 млн случаев коронавируса в мире. За время пандемии от осложнений Covid-19 умерло более 1,6 млн человек.

Вылечиться удалось 49,6 млн пациентам. Лидерами по количеству больных остаются США, Индия и Бразилия. Вакцинация от коронавируса в США может начаться уже на следующие сутки.

Сегодня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину от фармацевтической компании Pfizer. Американцы получат прививки бесплатно.

Коронавирус в Украине

В рейтинге распространения болезни Украина занимает 17 место. По состоянию на 12 декабря зафиксировано:

12 811 новых случаев коронавируса, всего — 885 039;

243 смертельных случая, всего — 14 998;

13 653 выздоровели, всего — 94 001.

Больше всего больных Covid-19 зарегистрировано в Киеве, Запорожской и Одесской областях.

Изменение алгоритма тестирования на коронавирус

Министерство здравоохранения обновило стандарты проведения тестирований на Covid-19. Расширился список лиц, которые могут сделать тест бесплатно. Смотрите обновленный алгоритм тестирования на Фактах ICTV.

Кроме того, глава Минздрава Максим Степанов напомнил об угрозе уголовной ответственности лабораториям, которые выдают фиктивные справки о тестировании.