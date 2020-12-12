В Украине обновили стандарт оказания медицинской помощи в части осуществления тестирования на коронавирус.

Глава Минздрава Максим Степанов подписал приказ об увеличении перечня лиц, которых будут тестировать бесплатно, сообщил он на брифинге 12 декабря. Решение приняли из-за уменьшения количества людей, которые самостоятельно решают тестироваться.

— Наши лаборатории не загружены на 100%. У нас уменьшилось количество людей, которые обращаются за тестированием через мобильное приложение или к семейным врачам, — сообщил Максим Степанов.

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Кого будут тестировать:

людей с любыми признаками респираторно заболевания,

пациентов перед плановой госпитализацией;

контактных лиц.

Кроме того, в алгоритм добавили быстрые тесты на антиген, но они потребуют подтверждения методом ПЦР.

Коронавирус в Украине

В декабре в Украине улучшилась ситуация с коронавирусом.

Однако специалисты Киевской школы экономики (KSE) связывают положительную динамику с уменьшением количества сделанных ПЦР-тестов в конце ноября.

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