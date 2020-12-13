По состоянию на 13 декабря в Украине подтвердили уже 894 215 случаев коронавируса. За последние сутки — 9 176 новых инфицированных.

Также за минувшие сутки

госпитализированы — 2 969 человек;

летальных случаев — 156;

выздоровели — 7 563 человека;

осуществлено тестирований за сутки — 41 489 (в том числе методом ПЦР — 33593, методом ИФА — 7 896).

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628) и Запорожской (535) областях.

г. Киев — 91 138 (+1 125)

Области:

Винницкая — 19 801 (+121)

Волынская — 28 019 (+167)

Днепропетровск — 49 074 (+709)

Донецк — 29 398 (+367)

Житомирская — 34 073 (+359)

Закарпатская — 26 016 (+133)

Запорожская — 41 995 (+535)

Ивано-Франковск — 40 668 (+184)

Киевская — 48 523 (+740)

Кировоградская — 7 166 (+107)

Луганская — 7 889 (+184)

Львовская — 53 662 (+363)

Николаевская — 23 864 (+385)

Одесская — 57 699 (+628)

Полтавская — 29 121 (+310)

Ровенская — 36 117 (+217)

Сумская — 35 702 (+375)

Тернопольская — 31 165 (+201)

Харьковская — 62 324 (+339)

Херсонская — 13 972 (+249)

Хмельницкая — 34 800 (+383)

Черкасская — 31 209 (+425)

Черновицкая — 36 695 (+199)

Черниговская — 24 125 (+371)

Коронавирус в Украине 12 декабря

Для сравнения, по состоянию на 12 декабря в Украине подтвердили уже 885 039 случаев коронавируса. За последние сутки — 12 811 новых инфицированных, что меньше, чем 11 декабря, когда показатель суточного прироста был 13 514 больных.

Больше всего новых случаев болезни зафиксировали в Киеве (1 696), а также в Одесской (1 357), Запорожской (807) и Киевской (785) областях.