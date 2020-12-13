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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

9 176 за сутки: в Украине Covid-19 держится на высоком уровне

По состоянию на 13 декабря в Украине подтвердили уже 894 215 случаев коронавируса. За последние сутки — 9 176 новых инфицированных.

Также за минувшие сутки

  • госпитализированы — 2 969 человек;
  • летальных случаев — 156;
  • выздоровели — 7 563 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки — 41 489 (в том числе методом ПЦР — 33593, методом ИФА — 7 896).

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628) и Запорожской (535) областях.

  • г. Киев — 91 138 (+1 125)

Области:

  • Винницкая — 19 801 (+121)
  • Волынская — 28 019 (+167)
  • Днепропетровск — 49 074 (+709)
  • Донецк — 29 398 (+367)
  • Житомирская — 34 073 (+359)
  • Закарпатская — 26 016 (+133)
  • Запорожская — 41 995 (+535)
  • Ивано-Франковск — 40 668 (+184)
  • Киевская — 48 523 (+740)
  • Кировоградская — 7 166 (+107)
  • Луганская — 7 889 (+184)
  • Львовская — 53 662 (+363)
  • Николаевская — 23 864 (+385)
  • Одесская — 57 699 (+628)
  • Полтавская — 29 121 (+310)
  • Ровенская — 36 117 (+217)
  • Сумская — 35 702 (+375)
  • Тернопольская — 31 165 (+201)
  • Харьковская — 62 324 (+339)
  • Херсонская — 13 972 (+249)
  • Хмельницкая — 34 800 (+383)
  • Черкасская — 31 209 (+425)
  • Черновицкая — 36 695 (+199)
  • Черниговская — 24 125 (+371)

Коронавирус в Украине 12 декабря

Для сравнения, по состоянию на 12 декабря в Украине подтвердили уже 885 039 случаев коронавируса. За последние сутки — 12 811 новых инфицированных, что меньше, чем 11 декабря, когда показатель суточного прироста был 13 514 больных.

Больше всего новых случаев болезни зафиксировали в Киеве (1 696), а также в Одесской (1 357), Запорожской (807) и Киевской (785) областях.

Фото: Depositphotos

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