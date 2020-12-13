По состоянию на 13 декабря в Украине подтвердили уже 894 215 случаев коронавируса. За последние сутки — 9 176 новых инфицированных.
Также за минувшие сутки
- госпитализированы — 2 969 человек;
- летальных случаев — 156;
- выздоровели — 7 563 человека;
- осуществлено тестирований за сутки — 41 489 (в том числе методом ПЦР — 33593, методом ИФА — 7 896).
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628) и Запорожской (535) областях.
- г. Киев — 91 138 (+1 125)
Области:
- Винницкая — 19 801 (+121)
- Волынская — 28 019 (+167)
- Днепропетровск — 49 074 (+709)
- Донецк — 29 398 (+367)
- Житомирская — 34 073 (+359)
- Закарпатская — 26 016 (+133)
- Запорожская — 41 995 (+535)
- Ивано-Франковск — 40 668 (+184)
- Киевская — 48 523 (+740)
- Кировоградская — 7 166 (+107)
- Луганская — 7 889 (+184)
- Львовская — 53 662 (+363)
- Николаевская — 23 864 (+385)
- Одесская — 57 699 (+628)
- Полтавская — 29 121 (+310)
- Ровенская — 36 117 (+217)
- Сумская — 35 702 (+375)
- Тернопольская — 31 165 (+201)
- Харьковская — 62 324 (+339)
- Херсонская — 13 972 (+249)
- Хмельницкая — 34 800 (+383)
- Черкасская — 31 209 (+425)
- Черновицкая — 36 695 (+199)
- Черниговская — 24 125 (+371)
Коронавирус в Украине 12 декабря
Для сравнения, по состоянию на 12 декабря в Украине подтвердили уже 885 039 случаев коронавируса. За последние сутки — 12 811 новых инфицированных, что меньше, чем 11 декабря, когда показатель суточного прироста был 13 514 больных.
Больше всего новых случаев болезни зафиксировали в Киеве (1 696), а также в Одесской (1 357), Запорожской (807) и Киевской (785) областях.