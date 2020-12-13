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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

Андрея Первозванного: какой праздник сегодня, 13 декабря

За религиозным календарем сегодня 13 декабря верующие чтят память апостола Андрея Первозванного. Он был рыбаком и жил в поселке Капернаум. Однажды он услышал весть, что с Иудейской пустыни пришел Иоанн Креститель, проповедующий приближения Царства небесного.

Андрей отправился к реке Иордан, где стал свидетелем настоящего чуда. Когда Иоанн крестил людей, на берегу появился человек, которого все звали Иисусом из Назарета. Во время обряда крещения над Христом прояснились небеса и ему на голову сел белый голубь. Несмотря на это, Андрей понял, что Иисус — это именно тот человек, который знает путь в Царство Небесное. Будущий апостол назвал его раввином.

Именины 13 декабря празднуют: Андрей, Иван, Феофил, Фрументий.

Народные приметы

  • Смотрели на огонь в печи: красный — к стуже; белый — к потеплению.
  • Ясный и морозный день — к богатому урожаю.
  • Снег, который выпал на Андрея, может до самого апреля лежать.
  • Уголь на светильники крутится — к морозам.
  • Если кошка активно умывается, то погода будет холодной и ясной.
  • Облака быстро и низко плывут — к стуже.

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Что нельзя делать

  • Пить водку и другие алкогольные напитки не рекомендуется.
  • Также нельзя сквернословить, ругаться и сплетничать.
  • Постарайтесь провести день в положительных мыслях и молитве, а не в громком пустословии.

Смотрите подробный календарь праздников на декабрь 2020, чтобы не пропустить важную дату.

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