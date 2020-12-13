2020 год удивил весь мир новой вирусной болезнью — Covid-19. Большинство стран со временем начали вводить противоэпидемические ограничения, чтобы сдержать распространение болезни. Главные новости о коронавирусе за 13 декабря — читайте в материале Фактов ICTV.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 13 декабря в Украине подтвердили почти 800 тыс. случаев Covid-19. Обнаружили 9 176 новых инфицированных. Украина остается на 17 месте по распостраненности болезни в мире.

Кабинет министров планирует локдаун в январе 2021 года. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что ориентировочные даты — с 8 по 24 января.

Во время локдауна будет запрещено работу торговых центров, кафе и ресторанов (кроме доставки и заказов “на вынос”), кинотеатров, спортзалов и магазинов непродовольственных товаров. Парикмахерские и салоны красоты будут работать, но только по предварительной записи.

Во всех учебных заведениях введут каникулы, кроме детских садов. Проведение любых массовых мероприятий запрещено. Исключение — профессиональные спортивные мероприятия при отсутствии зрителей.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Коронавирус в мире

Всего в мире обнаружено 72,2 млн случаев заражения Covid-19. Умерли от болезни более 1,5 млн человек. Однако выздоровели почти 50,6 млн человек.

Лидерами по количеству больных остаются США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Вакцинация от коронавируса в США начнется уже 14 декабря.

Мексика также утвердила вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech. Это уже четвертая страна, которая приняла этот препарат.

В Германии с 16 декабря вводят жесткий локдаун. На всей территории страны прекращают работу магазины розничной торговли, закрываются школы и детские сады. Действующие ограничения продлятся как минимум до 10 января.

Подробную статистику коронавируса в мире можно найти в материале Фактов ICTV.