В Киевской области в результате ДТП погибли мужчина и ребенок

Авария двух автомобилей Renault и ВАЗ случилась на дороге трассы Киев — Знаменка, которая находится в Обуховском районе.

В Национальной полиции сообщают, что водитель легковушки Renault вылетел на встречную полосу и столкнулся с машиной ВАЗ.

Из-за многочисленных травм 46-летний водитель ВАЗ сразу умер, а 14-летний подросток впоследствии в машине скорой медицинской помощи.

Также ранения получил виновник трагедии — 47-летний водитель легковушки Renault. Его госпитализировали с многочисленными телесными травмами.

Работники полиции открыли дело по статье 286 Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц Уголовного кодекса Украины.

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Водителю Renault грозит лишение свободы на срок до десяти лет и право управления транспортом — до трех лет.

Все автомобили доставили на специальные площадки. Национальная полиция выясняет все детали дела.











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