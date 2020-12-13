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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

В Киевской области в результате ДТП погибли мужчина и ребенок

Авария двух автомобилей Renault и ВАЗ случилась на дороге трассы Киев — Знаменка, которая находится в Обуховском районе.

В Национальной полиции сообщают, что водитель легковушки Renault вылетел на встречную полосу и столкнулся с машиной ВАЗ.

Из-за многочисленных травм 46-летний водитель ВАЗ сразу умер, а 14-летний подросток впоследствии в машине скорой медицинской помощи.

Также ранения получил виновник трагедии — 47-летний водитель легковушки Renault. Его госпитализировали с многочисленными телесными травмами.

Работники полиции открыли дело по статье 286 Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц Уголовного кодекса Украины.

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Водителю Renault грозит лишение свободы на срок до десяти лет и право управления транспортом — до трех лет.

Все автомобили доставили на специальные площадки. Национальная полиция выясняет все детали дела.

  • В Киевской области в результате ДТП погибли мужчина и ребенок
  • В Киевской области в результате ДТП погибли мужчина и ребенок
  • В Киевской области в результате ДТП погибли мужчина и ребенок
  • В Киевской области в результате ДТП погибли мужчина и ребенок
  • В Киевской области в результате ДТП погибли мужчина и ребенок
  • В Киевской области в результате ДТП погибли мужчина и ребенок
В Киевской области в результате ДТП погибли мужчина и ребенок / 3 фотографии

В Киеве авто на большой скорости протаранило столб — погибли два человека

В Киеве на улице Вадима Гетьмана водитель машины из каршеринга GetmanCar не справился с управлением и на большой скорости протаранил столб.

В результате аварии от Ravon осталась только груда металла. В ДТП погибли два человека, находившихся в автомобиле.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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