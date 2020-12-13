В Киевской области в результате ДТП погибли мужчина и ребенок

Авария двух автомобилей Renault и ВАЗ случилась на дороге трассы Киев — Знаменка, которая находится в Обуховском районе.
В Национальной полиции сообщают, что водитель легковушки Renault вылетел на встречную полосу и столкнулся с машиной ВАЗ.
Из-за многочисленных травм 46-летний водитель ВАЗ сразу умер, а 14-летний подросток впоследствии в машине скорой медицинской помощи.
Также ранения получил виновник трагедии — 47-летний водитель легковушки Renault. Его госпитализировали с многочисленными телесными травмами.
Работники полиции открыли дело по статье 286 Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц Уголовного кодекса Украины.
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Водителю Renault грозит лишение свободы на срок до десяти лет и право управления транспортом — до трех лет.
Все автомобили доставили на специальные площадки. Национальная полиция выясняет все детали дела.
В Киеве авто на большой скорости протаранило столб — погибли два человека
В Киеве на улице Вадима Гетьмана водитель машины из каршеринга GetmanCar не справился с управлением и на большой скорости протаранил столб.
В результате аварии от Ravon осталась только груда металла. В ДТП погибли два человека, находившихся в автомобиле.