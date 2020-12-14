14 декабря в Житомире предприниматели вышли на митинг из-за избирательного действия карантинных мер в Украине.
Представителей малого и среднего бизнеса беспокоит, что некоторые предприятия в стране работают, тогда как другим запрещено это делать. И речь идет не только об обеспечении граждан базовыми товарами или услугами.
— И о честности карантина. Власти считают, что горнолыжным курортам можно работать, никто на Буковель на намекает, а промышленным рынкам под открытым небом — нет, — отметили участники митинга.
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Кроме того, предприниматели выступили против введения кассовых аппаратов, которые, по их словам, убивают ФЛП.
Карантин в Украине
В Украине с 8 до 24 января 2021 года ввели усиленный карантин.
Однако сроки действия мер могут перенести на февраль.
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Источник: Житомир Life