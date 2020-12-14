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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

Буковелю можно, а нам — нет: в Житомире ФЛП выступили за честный карантин

14 декабря в Житомире предприниматели вышли на митинг из-за избирательного действия карантинных мер в Украине.

Представителей малого и среднего бизнеса беспокоит, что некоторые предприятия в стране работают, тогда как другим запрещено это делать. И речь идет не только об обеспечении граждан базовыми товарами или услугами.

— И о честности карантина. Власти считают, что горнолыжным курортам можно работать, никто на Буковель на намекает, а промышленным рынкам под открытым небом — нет, — отметили участники митинга.

Читайте: Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась — Степанов

Кроме того, предприниматели выступили против введения кассовых аппаратов, которые, по их словам, убивают ФЛП.

Житомир - протести

Карантин в Украине

В Украине с 8 до 24 января 2021 года ввели усиленный карантин.

Однако сроки действия мер могут перенести на февраль.

Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Житомир Life

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