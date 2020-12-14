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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Віталій Плахта |

Доллар и евро подешевели после выходных: курс валют в Украине 14 декабря

Национальный банк Украины на понедельник, 14 декабря, незначительно снизил курс гривны к доллару.

Курс украинской валюты относительно доллара на сегодня составляет 27,96 грн/$1, что означает удешевление иностранной валюты на 11 копеек по сравнению с предыдущим днем.

В то же время гривна подорожала на 10 копеек по отношению к евро. Этот курс на 14 декабря составляет 33,89 грн/€1.

Курс валют на 14 декабря:

  • $1 — 27,9666 грн;
  • €1 — 33,8941 грн;
  • 1 польский злотый — 7,6374 грн;
  • 10 российских рублей — 3,8208 грн.

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Каким будет курс доллара к концу года

Национальный банк Украины имеет резервы, чтобы держать курс доллара к концу года и в 2021 году на адекватном уровне.

Об этом заявил экономический эксперт Олег Пендзин и уточнил, что ожидает, что стоимость валюты до 1 января будет колебаться на уровне 29-29,1 грн/$1.

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