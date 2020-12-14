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Факты / Украина / Политика
Софія Телішевська |

Кабмин ввел новые карантинные ограничения с 19 декабря — список

Правительством введен перечень карантинных ограничений, которые будут действовать с 19 декабря 2020 на всей территории Украины.

С 19 декабря 2020 года до 8 января 2021 года в стране запрещено:

  • проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;
  • проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;
  • прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. м;
  • работа общепита с 23.00 до 7.00 (кроме доставки и заказов навынос).
  • проведение расчетных операций прекращается после 22.00. В ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01.00;
  • религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. м; на открытом воздухе между присутствующими должна соблюдаться дистанция в 1,5 м.

Читайте: Жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 — что именно будет под запретом

Кабмин ввел новые карантинные ограничения с 19 декабря — список

Карантин в Украине

Общенациональный карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине продлили до конца зимы. Соответствующее решение приняло правительство на заседании 9 декабря.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что кроме Covid-19, в январе-феврале также ожидается пик заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Источник: Кабмин

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