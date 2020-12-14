Кабмин выделил дополнительных 6 млрд грн для коронавирусного фонда

Фонд борьбы с коронавирусом увеличился на 6 млрд грн. 14 декабря Кабинет министров Украины решил выделить дополнительную сумму на борьбу с коронавирусной болезнью.
Расходы из государственного бюджета удалось перераспределить в результате экономии средств в 2020 году.
По состоянию на 10 декабря для Фонда борьбы с Covid-19 выделили 66 млрд грн, 45,5 млрд грн — на кассовые расходы.
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На что тратят средства из Фонда борьбы с Covid-19
В апреле народные депутаты Украины приняли законопроект, который предусматривает создание Фонда борьбы с коронавирусом в государственном бюджете.
Средства фонда расходуются на:
- закупку медицинских средств;
- выплату надбавок медицинским работникам;
- доплаты отдельным категориям работников;
- материальную помощь безработным и тому подобное.
На днях Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал выделение дополнительной суммы на борьбу с болезнью. 5,26 млрд грн будут направлены украинским медикам.