Кабмин выделил дополнительных 6 млрд грн для коронавирусного фонда

Фонд борьбы с коронавирусом увеличился на 6 млрд грн. 14 декабря Кабинет министров Украины решил выделить дополнительную сумму на борьбу с коронавирусной болезнью.

Расходы из государственного бюджета удалось перераспределить в результате экономии средств в 2020 году.

По состоянию на 10 декабря для Фонда борьбы с Covid-19 выделили 66 млрд грн, 45,5 млрд грн — на кассовые расходы.

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На что тратят средства из Фонда борьбы с Covid-19

В апреле народные депутаты Украины приняли законопроект, который предусматривает создание Фонда борьбы с коронавирусом в государственном бюджете.

Средства фонда расходуются на:

закупку медицинских средств;

выплату надбавок медицинским работникам;

доплаты отдельным категориям работников;

материальную помощь безработным и тому подобное.

На днях Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал выделение дополнительной суммы на борьбу с болезнью. 5,26 млрд грн будут направлены украинским медикам.