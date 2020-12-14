С 14 декабря работодатели, которые сократили или могут сократить рабочее время своим сотрудникам из-за карантина, могут подать заявление на получение единовременной материальной помощи.

Для этого до 21 декабря необходимо обратиться в центр занятости по своему месту пребывания и предоставить необходимые документы.

В пакет документов должны входить:

заявление по форме, определенной приложением 1 к Порядку предоставления единовременной материальной помощи субъектам хозяйствования, которые вынужденно сократили или могут сократить продолжительность рабочего времени наемным работникам из-за карантинных мероприятий;

копия приказа о сокращении или возможном сокращении предусмотренной законодательством продолжительности рабочего времени в период действия ограничительных противоэпидемических мероприятий;

копия ведомости о наемных работниках по форме, определенной приложением 2 к Порядку.

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Документы можно предоставить в центр занятости или отправить в отсканированном виде на электронную почту соответствующего учреждения.

До 22 декабря центр осмотрит документы и примет решение о выплате. В то же время работодатели обязаны выплатить материальную помощь на счет сотрудника не позднее следующего рабочего дня после поступления средств.

Пособие не могут получить предприниматели, которые зарегистрированы менее трех месяцев или находятся в состоянии прекращения или банкротства.

Выплата 8 тыс. грн за карантин

Портал Дія на 14 декабря принял уже более 6 тыс. заявок от наемных работников и физических лиц-предпринимателей, деятельность которых подпадает под запрет во время январского локдауна, на получение 8 тыс. грн одноразовой помощи от государства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что заполнение заявления на получение помощи занимает не более пяти минут, а деньги автоматически будут зачислены на личный гривневый счет после проверки данных.