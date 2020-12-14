Комитет утвердил финальный текст законопроекта о госбюджете-2021

Парламентский Комитет по вопросам бюджета после двухчасовых дискуссий утвердил финальный текст законопроекта о государственном бюджете на 2021 год.

Об этом сообщил народный депутат от фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко.

— Бюджетный комитет поддержал проект бюджета-2021. Против один член комитета (Гончаренко, ЕС), воздержался один (Цабаль, Голос), — написал Алексей Гончаренко в своем Telegram.

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Рада завтра рассмотрит госбюджет на 2021 год

Верховная Рада во вторник, 15 декабря, рассмотрит законопроект о государственном бюджете на 2021 год.

Об этом сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков 14 декабря.

Спикер парламента сообщил об “абсолютном конструктиве” всех депутатских фракций и групп в переговорах по госбюджету на будущий год.