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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Віталій Плахта |

Мисто Банк признали неплатежеспособным — что будет с вкладчиками

Нормативы капитала АО Мисто Банк уменьшились на 50% и более от минимального установленного уровня, из-за чего правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных.

Мисто Банк не выдержал, когда потерял один из основных активов — предприятие по переработке сои в Херсонской области, которое составляло почти 17% от всех активов банка.

На стабильность банковского сектора не повлияет

Признание АО Мисто Банк неплатежеспособным не поколеблет стабильность банковского сектора Украины, ведь доля финучреждения составляет лишь 0,1% от чистых активов платежеспособных банков, объяснили в НБУ.

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Вкладчикам вернут деньги

78% вкладчиков АО Мисто Банк (2 282 человека), вклады которых не превышают 200 тыс. грн, получат назад свои деньги в полном объеме.

Зато клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

В общем возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 ноября 2020 года составляет 307,8 млн грн (60% от общей суммы вкладов физлиц).

Источник: НБУ

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