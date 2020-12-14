В Украине стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса, а количество тестов уменьшилось из-за падения спроса на это.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в студии Свободы слова на телеканале ICTV.

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— Критиковать Минздрав — стало национальной забавой, поэтому мы реагируем соответственно. У нас на самом деле меньшее количество человек начало обращаться именно с симптомами коронавируса, — заявил министр.

Он отметил, что поэтому Минздрав расширил перечень категорий людей, которых надо тестировать.

— В частности, мы добавили экспресс-тесты на антиген. У нас не увеличилось количество госпитализированных. Если сравнить с прошлой неделей, то оно даже уменьшилось на тысячу пациентов, — рассказал Степанов.

Также министр добавил, что в Украине увеличилось количество тяжелобольных.

— У нас такой период, что люди довольно молодого возраста, то есть от 30 до 40 лет, имеют очень тяжелое течение болезни, — отметил Степанов.

Глава Минздрава рассказал, что в Украине стали меньше делать тестов на Covid-19, потому что упал спрос со стороны людей.

— У нас уменьшилось количество людей, которые болеют коронавирусом и мы это видим по цифрам, — подчеркнул министр.

Степанов отметил, что уменьшение количества больных — это результат карантина.

— У нас есть пока статистика стабилизации ситуации. Хочу подчеркнуть, что именно стабилизация ситуации. Мы остановили ураганный рост количества больных Covid-19. Ситуация остается напряженной, ведь около 28 тыс. человек находятся в больницах, — заявил Максим Степанов.

Ситуация с коронавирусом в Украине

На брифинге 14 декабря министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил о стабилизации эпидситуации в стране.

По его словам, количество людей, которые лечатся в медучреждениях страны от коронавируса, не увеличивается.

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