PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика
Оксана Доротюк |

Коронавирусом болеют 21 народный депутат и 55 работников аппарата Рады

По состоянию на 14 декабря в Украине коронавирусом болеет 21 народный депутат и 55 работников Аппарата Верховной Рады.

Об этом во время Согласительного совета лидеров фракций и глав комитетов парламента сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков.

Читайте: Выдуманная болезнь: нардеп Камельчук не верит в Covid-19 и эффективность вакцин

— Сегодня переболело или болеет в Аппарате 211 сотрудников. Среди народных депутатов Украины, которые переболели или болеют сегодня — 128 нардепов, — сообщил спикер.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 14 декабря по статистике коронавируса в Украине обнаружили 6 451 новый случай.

Общее количество инфицированных составило 900 666 человек. Кроме того, 93 пациентов умерли вследствие осложнений (всего — 15 247) и 5 154 выздоровели (50 6718 — с начала пандемии).

За день в больницы госпитализированы 1 895 больных, лаборатории сделали 25 582 тестирования.

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх