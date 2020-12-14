Коронавирусом болеют 21 народный депутат и 55 работников аппарата Рады

По состоянию на 14 декабря в Украине коронавирусом болеет 21 народный депутат и 55 работников Аппарата Верховной Рады.

Об этом во время Согласительного совета лидеров фракций и глав комитетов парламента сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков.

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— Сегодня переболело или болеет в Аппарате 211 сотрудников. Среди народных депутатов Украины, которые переболели или болеют сегодня — 128 нардепов, — сообщил спикер.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 14 декабря по статистике коронавируса в Украине обнаружили 6 451 новый случай.

Общее количество инфицированных составило 900 666 человек. Кроме того, 93 пациентов умерли вследствие осложнений (всего — 15 247) и 5 154 выздоровели (50 6718 — с начала пандемии).

За день в больницы госпитализированы 1 895 больных, лаборатории сделали 25 582 тестирования.