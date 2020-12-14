На этой неделе во время часа вопросов к правительству, перед народными депутатами выступит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Такое решение было принято на заседании Согласительного совета 14 декабря.

Заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк отметила, что граждане Украины ждут от власти, а именно от правительства и парламента ответы на вопросы, чего ждать от локдауна, который, по решению правительства, начнется с 8 января. А также, какие будут последствия этого локдауна для страны, экономики, малого бизнеса, для наемных работников и бюджетной сферы.

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По ее словам, украинцев волнует еще массовая вакцинация против коронавируса и чего ждать от Государственного бюджета на 2021 год.

— Я предлагаю пригласить и заслушать премьер-министра Дениса Шмыгаля в пятницу, 18 декабря, к нам на час вопросов к правительству с четкими вопросами о введении локдауна, вакцинации и бюджета, — отметила Кондратюк.

Народные депутаты поддержали решение о приглашении премьер-министра Украины на час вопросов к правительству.

Новогодний локдаун

Новогодний локдаун в Украине может быть перенесено с 8 до 24 января на февраль 2021 года.

Главным фактором для ввода усиленных карантинных мероприятий остается динамика роста заболеваемости на коронавирус. Карантин усилят ранее обещанных сроков, если количество больных за сутки будет составлять от 32 до 35 тыс.