В Киеве разработали новогодний пешеходный маршрут по праздничным локациям города, длиной восемь километров.

Организаторы уверяют, что благодаря длинной дистанции, возле локаций не будет значительного скопления людей. Также не будут перекрывать проезжую часть улиц, это минимизирует пробки.

Маршрут состоит из семи локаций:

Софийская площадь, там по традиции расположена главная елка Украины высотой 31 м, она будет оформлена в тематике Волшебный лес.

Арка Дружбы Народов, где будет главная елка Киева, каток и 200 метров гирлянды Звездное небо.

Велосипедно-пешеходный мост

Владимирская горка

Аллея художников

Андреевский спуск

Контрактовая площадь

— Этот маршрут призван зарядить вас положительными эмоциями и подарить ощущение магии. Но не забывайте о карантине и правилах: берите с собой маску, антисептик и перчатки, и приходите за незабываемыми эмоциями, — отмечают организаторы.

Официальное празднование Нового года на Софийской и Контрактовой площадях, а также возле Арки дружбы народов в Киеве пройдет с 19 декабря по 19 января. Елки зажгут 19 декабря в 19.00.

В КГГА добавили, что в этом году празднование будет проходить без фестивальных событий, больших сцен, концертов и фудкортов.

Выходные на Новый Год

Выходные на Новый год и Рождество 2021 будут насчитывать семь дней.

Новогодние праздники начнутся с католического Рождества (25 декабря), который приходится на пятницу. Новый год — 31 декабря будет в четверг. Выходной по решению Кабмина будет 1 января.

Рождество Христово в 2021 году по православному календарю приходится на четверг — 7 января — дополнительный выходной.

Источник: Управление туризма и промоций Киевской городской государственной администрации