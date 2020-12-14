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Факты / Украина
Ольга Тетеріна |

Гололед в Киеве: за выходные травмировались 1,3 тыс. человек, из них 162 ребенка

В Киеве за выходные, 12 и 13 декабря, из-за гололеда травмировались 1 369 человек, из них 162 ребенка.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения Наталья Вишневская.

— 12 декабря из-за гололеда травмировались 947 (832 взрослых, 115 детей). 13 декабря — 422 человека (375 взрослых, 47 детей), — отметила Вишневская.

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Она добавила, что еще три человека за выходные пострадали из-за переохлаждения.

В Киеве 14 декабря будет туман и гололед, а видимость на дорогах будет ограничена до 200-500 м.

Гололед в Киеве

После того, как 10 декабря вечером в Украине выпал ледяной дождь и снизилась температура, дороги и тротуары городов страны превратились в каток.

В результате 11 декабря из-за гололеда в столице травмировались 150 взрослых и 13 детей.

Источник: УНН

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