Президент Украины Владимир Зеленский просит ускорить процесс строительства приемных отделений экстренной медицинской помощи. Сейчас готовы только половина из 210 отделений.

— Знаю, что из-за эпидемии строительство началось значительно позже запланированного и вторая половина отделений уже имеет завершенную проектную документацию. Но считаю, что надо ускориться, насколько это возможно. Эти отделения — не просто проекты строительства. Это жизнь и здоровье наших людей, — заявил Зеленский.

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По словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, до конца года в готовых приемных отделениях будет проходить прием современного оборудования.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что сейчас для больных Covid-19 выделено более 63 тыс. коек, большинство из которых подключено к кислороду.

Стабильная ситуация

По словам министр здравоохранения Максима Степанова, в Украине стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса, количество людей, проходящих лечение от Covid-19 в больницах, не увеличивается.

Стабилизировать ситуацию удалось благодаря введенным карантинным ограничениям, в том числе и карантину выходного дня.