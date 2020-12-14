Верховная Рада во вторник, 15 декабря, рассмотрит законопроекты о Государственном бюджете Украины на 2021.

Об этом сообщил глава ВР Дмитрий Разумков во время заседания Согласительного совета 14 декабря.

— Завтра мы рассматриваем три ключевых законопроекта — это №4100, №4000 и смету Верховной Рады Украины. Это — бюджет, — сказал спикер Рады.

По его словам, сегодня состоялся разговор относительно госбюджета-2021 с представителями всех депутатских фракций и групп, во время которого он увидел абсолютный конструктив в подходах.

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Кроме того, Разумков отметил, что надеется на отсутствие изменений и плодотворную работу над этим документом без задержек и бюджетных новогодних ночей.

26 ноября Кабмин одобрил финальный проект Государственного бюджета на 2021 год и согласовал его с МВФ.

В частности, согласно проекту, доходная часть составит 1,92 трлн грн. Расходы предусмотрены в размере 1,32 трлн грн, а дефицит – 5,5% (236 млрд грн). В бюджете 2020 дефицит был на уровне 7,5%.

Министр здравоохранения Максим Степанов воздержался от голосования за документ и раскритиковал медицинские расходы в бюджете-2021.