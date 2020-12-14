Депутаты из фракции Слуга народа предлагают отменить пленарные заседания Верховной Рады на время действия строгого карантина с 8 по 24 января 2020 года.

– Депутаты хотят с 1 по 15 января и с 18 по 22 января работать в комитетах. А неделю с 25 по 29 января сделать вместо этого пленарной, – сообщил во время согласительного совета первый заместитель председателя фракции в парламенте Александр Корниенко.

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Он призвал коллег подготовить постановление и поддержать его.

Строгий карантин в Украине

В Украине с 8 до 24 января 2021 ввели жесткий карантин.

За соответствующее решение 9 декабря проголосовало правительство.

Усиленные карантинные ограничения ввели, чтобы разорвать цепь заболеваемости, которая может сформироваться в течение новогодних праздников.