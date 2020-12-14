В Украине стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса, количество людей, проходящих лечение от Covid-19 в больницах, не увеличивается.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Если мы посмотрим на статистику по количеству людей, находящихся в наших больницах — то она не увеличивается. Мы можем фиксировать, что есть соответствующая стабилизация по количеству больных коронавирусной болезнью. Мы видим это по цифрам, в том числе и по количеству госпитализированных, — заявил Степанов.

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По его словам, стабилизировать ситуацию удалось путем введенных карантинных ограничений, в том числе и за счет карантина выходного дня.

Статистика коронавируса свидетельствует, что 6 451 украинец получил положительный результат теста на Covid-19 за последний день.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Украине по состоянию на утро 14 декабря составила 900 666.

Больше всего новых больных в Киеве (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях.