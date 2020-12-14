Тысяча заявлений в секунду: сколько украинцев оформили компенсации из-за карантина

С 11.00 до 16.00 с момента начала подачи заявлений, 14 декабря, на получение карантинных выплат, услугой воспользовались более 33 тыс. украинцев.

Об этом сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.

— У нас есть определенная нагрузка на систему и нестабильность работы услуги. В секунду около тысячи человек одновременно подавали заявления, — подчеркнул Вискуб.

Он отметил, что услуга доступна до 31 декабря 2020 года, поэтому не стоит пытаться получить все выплаты в первый день реализации такой инициативы.

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Выплата 8 тыс. грн за карантин

С 14 декабря работодатели, которые сократили или могут сократить рабочее время своим сотрудникам из-за карантина, могут подать заявление на получение единовременной материальной помощи.

Для этого до 21 декабря необходимо обратиться в центр занятости по своему месту пребывания и предоставить необходимые документы.

До 22 декабря центр осмотрит документы и примет решение о выплате. В то же время работодатели обязаны выплатить материальную помощь на счет сотрудника не позднее следующего рабочего дня после поступления средств.

Пособие не могут получить предприниматели, которые зарегистрированы менее трех месяцев или находятся в состоянии прекращения или банкротства.