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Факты / Украина
Віталій Плахта |

Украина считает “продажу” Массандры структуре друга Путина военным преступлением

Присвоение и продажа имущества винодельческого завод Массандра в оккупированном РФ Крыму расценивается украинской стороной как военное преступление.

Об этом заявил руководитель прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игорь Поночовный  и объяснил, что согласно Женевской конвенции “государству-оккупанту запрещается присваивать как публичную, так и частную собственность на оккупированной территории”.

— А выставление на аукцион активов Массандры и ее покупка российской компанией подтверждают тот факт, что оккупационная администрация, кроме того, что незаконно завладела этим имуществом, еще и незаконно им распоряжается, — заявил Поночовный.

В свою очередь замглавы МИД Украины Эмине Джапарова написала в Twitter о том, что Россия будет нести ответственность за то, что преступным путем продала Массандру “за копейки”.

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Завод Массандра купили структуры друга Путина

100% акций завода Массандра в Крыму купила дочерняя компания банка Россия Южный проект за 5,327 млрд рублей ($73 млн).

Крупнейшим акционером банка является друг президента РФ Владимира Путина Юрий Ковальчук.

После продажи Массандры Южный проект получил в собственность 11 тыс. га земель на юге Крыма, а также коллекцию в более чем 1 млн бутылок вин.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Depositphotos

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