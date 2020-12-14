Укрзализныця назначила дополнительные поезда на новогодние праздники (СПИСОК)

Железнодорожный оператор Укрзализныця возобновил движение и назначил дополнительные поезда по ряду маршрутов.

Решение приняли, учитывая новогодние праздники, когда тысячи украинцев едут в гости к друзьям и близким, что расширяет пассажиропоток.

Полный список дополнительных поездов на Новый год и Рождество от Укрзализныци подготовили Факты ICTV.

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Дополнительные поезда

№168 Львов — Одесса. Будет курсировать в обоих направлениях 30 декабря 2020 и 3 января 2021;

№198 Ковель — Львов. Будет курсировать в обоих направлениях 30 декабря 2020, 3, 6, и 10 января 2021;

№768/767 Киев — Херсон. Из Киева поезд будет курсировать 29, 30 декабря 2020 года, 3 и 10 января 2021. Из Херсона — 30, 31 декабря 2020 года, 4 и 11 января 2021.

№41/42 Днепр — Трускавец. Курсирует с 13 декабря;

№43 Ивано-Франковск — Киев. Курсирует с 13 декабря;

№45/46 Лисичанск — Киев. Курсирует с 13 декабря;

№118/117 Черновцы — Киев. Курсирует с 13 декабря.

№143/144 Киев — Ивано-Франковск — Ворохта. Из Киева поезд будет курсировать 25, 27 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10 января. Из Ворохты поезд будет курсировать 26 и 28 декабря, а также 3, 5, 7 и 9 января. 29 декабря поезд будет курсировать только в Ивано-Франковск;

№149/150 Полтава — Ворохта. Из Полтавы поезд будет курсировать 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. Из Ворохты поезд будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

№129/130 Кременчуг — Ивано-Франковск. Поезд из Кременчуга будет курсировать 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. Из Ивано-Франковска поезд будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

Движение поездов восстановлено

№13/14 Киев — Солотвино (Тересва);

№26/25 Одесса — Львов (Ужгород) / Рахов;

№58/57 Ковель — Одесса через день из Ковеля;

№70/69 Мариуполь — Львов;

№138/137 Хмельницкий — Лисичанск;

№821/822 Львов — Ужгород — Львов с 14 декабря.

№357/358 Киев — Рахов с 18 декабря;

№745 / 746 Киев — Славское с 15 декабря.

№142 Львов — Бахмут;

№217/218 Киев — Рахов.

№134/133 Николаев — Рахов. Из Николаева поезд будет курсировать 23, 25, 26, 28, 29 и 31 декабря 2020 года, а также 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 и 16 января 2021 года. С Рахова поезд будет курсировать 25, 27, 28, 30 и 31 декабря 2020 года, а также 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 и 18 января 2021 года.

Отдельно на 30 декабря 2020 года и 6 января 2021 назначены дополнительные рейсы поездов №774 Киев — Шостка и №782 Киев — Черкассы.

Новогодний локдаун: как будет работать ЖД

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, как будет работать транспорт во время новогоднего локдауна в январе 2021.

На период локдауна в Украине работа транспорта, включая железную дорогу, останавливаться не будет.

Подробнее о работе транспорта во время карантина читайте на Фактах ICTV.