Народный депутат Украины от партии Слуга народа Юрий Камельчук считает, что коронавирус — это вымышленная болезнь.
По его словам, вакцины против Covid-19 не вызывают доверия.
— Я сейчас абсолютно серьезно заявляю, что не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно — против выдуманной болезни Covid-19, — заявил Юрий Камельчук в эфире одного из украинских телеканалов.
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Нардеп раскритиковал вакцины против коронавируса и то, что их разработчики выпускают вещества с эффективностью 70%. Он поставил под сомнение способность этих вакцин лечить вирус.
Вакцина против коронавируса
С момента появления коронавируса ученые всех стран мира работали над вакциной, которая способна обеспечить иммунитет у людей против страшного вируса.
С помощью прививок специалисты собираются замедлить темпы распространения Covid-19. При этом вакцины не лечат вирус, а работают как профилактическое средство. В США уже утвердили вещество и готовы начать вакцинацию.
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Фото: Юрий Камельчук