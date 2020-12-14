6 451 украинец получил положительный результат теста на Covid-19 за последний день.
Общее количество инфицированных коронавирусом в Украине по состоянию на утро 14 декабря достигло 900 666.
Кроме того, 93 пациента скончались в результате осложнений (в целом — 15 247) и 5 154 выздоровели (506 718 — с начала пандемии).
За день в больницы госпитализированы 1 895 больных, лаборатории сделали 25 582 тестирования.
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Больше всего новых больных в Киеве (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях.
Covid-19 в регионах:
- г. Киев – 91 743 (+605)
Области:
- Винницкая – 19 866 (+65)
- Волынская – 28 246 (+227)
- Днепропетровская – 49 535 (+461)
- Донецкая – 29 660 (+262)
- Житомирская — 34 491 (+418)
- Закарпатская — 26 153 (+137)
- Запорожская – 42 435 (+440)
- Ивано-Франковская – 40 768 (+100)
- Киевская – 49 044 (+521)
- Кировоградская – 7 225 (+59)
- Луганская – 7 929 (+40)
- Львовская – 53 844 (+182)
- Николаевская — 24 099 случаев
- Одесская — 58 283 (+584)
- Полтавская – 29 450 (+329)
- Ровенская – 36 262 (+145)
- Сумская – 35 968 (+266)
- Тернопольская – 31 283 (+118)
- Харьковская – 62 428 (+104)
- Херсонская – 14 207 (+235).
- Хмельницкая — 34 840 (+40)
- Черкасская — 31 607 (+398)
- Черновицкая — 36 889 (+194)
- Черниговская — 24 411 (+286).
Коронавирус в Украине 13 декабря
По состоянию на 13 декабря коронавирус в Украине подтвердили еще у 9 176 человек. То есть вчера было в целом 894 215 случаев Covid-19.
Из них 2 969 пациентов были госпитализированы, 156 умерли и 7 563 – полностью выздоровели за последний день.
Больше всего подтвержденных случаев было в Киеве (1 125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628) и Запорожской (535) областях.