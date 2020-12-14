6 451 украинец получил положительный результат теста на Covid-19 за последний день.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Украине по состоянию на утро 14 декабря достигло 900 666.

Кроме того, 93 пациента скончались в результате осложнений (в целом — 15 247) и 5 154 выздоровели (506 718 — с начала пандемии).

За день в больницы госпитализированы 1 895 больных, лаборатории сделали 25 582 тестирования.

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Больше всего новых больных в Киеве (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях.

Covid-19 в регионах:

г. Киев – 91 743 (+605)

Области:

Винницкая – 19 866 (+65)

Волынская – 28 246 (+227)

Днепропетровская – 49 535 (+461)

Донецкая – 29 660 (+262)

Житомирская — 34 491 (+418)

Закарпатская — 26 153 (+137)

Запорожская – 42 435 (+440)

Ивано-Франковская – 40 768 (+100)

Киевская – 49 044 (+521)

Кировоградская – 7 225 (+59)

Луганская – 7 929 (+40)

Львовская – 53 844 (+182)

Николаевская — 24 099 случаев

Одесская — 58 283 (+584)

Полтавская – 29 450 (+329)

Ровенская – 36 262 (+145)

Сумская – 35 968 (+266)

Тернопольская – 31 283 (+118)

Харьковская – 62 428 (+104)

Херсонская – 14 207 (+235).

Хмельницкая — 34 840 (+40)

Черкасская — 31 607 (+398)

Черновицкая — 36 889 (+194)

Черниговская — 24 411 (+286).

Коронавирус в Украине 13 декабря

По состоянию на 13 декабря коронавирус в Украине подтвердили еще у 9 176 человек. То есть вчера было в целом 894 215 случаев Covid-19.

Из них 2 969 пациентов были госпитализированы, 156 умерли и 7 563 – полностью выздоровели за последний день.

Больше всего подтвержденных случаев было в Киеве (1 125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628) и Запорожской (535) областях.