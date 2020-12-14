PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Валентина Летяк |

Значительное снижение: за сутки 6 451 новый случай коронавируса в Украине

6 451 украинец получил положительный результат теста на Covid-19 за последний день.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Украине по состоянию на утро 14 декабря достигло 900 666.

Кроме того, 93 пациента скончались в результате осложнений (в целом — 15 247) и 5 154 выздоровели (506 718 — с начала пандемии).

За день в больницы госпитализированы 1 895 больных, лаборатории сделали 25 582 тестирования.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Больше всего новых больных в Киеве (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях.

Covid-19 в регионах:

  • г. Киев – 91 743 (+605)

Области:

  • Винницкая – 19 866 (+65)
  • Волынская – 28 246 (+227)
  • Днепропетровская – 49 535 (+461)
  • Донецкая – 29 660 (+262)
  • Житомирская — 34 491 (+418)
  • Закарпатская — 26 153 (+137)
  • Запорожская – 42 435 (+440)
  • Ивано-Франковская – 40 768 (+100)
  • Киевская – 49 044 (+521)
  • Кировоградская – 7 225 (+59)
  • Луганская – 7 929 (+40)
  • Львовская – 53 844 (+182)
  • Николаевская — 24 099 случаев
  • Одесская — 58 283 (+584)
  • Полтавская – 29 450 (+329)
  • Ровенская – 36 262 (+145)
  • Сумская – 35 968 (+266)
  • Тернопольская – 31 283 (+118)
  • Харьковская – 62 428 (+104)
  • Херсонская – 14 207 (+235).
  • Хмельницкая — 34 840 (+40)
  • Черкасская — 31 607 (+398)
  • Черновицкая — 36 889 (+194)
  • Черниговская — 24 411 (+286).

Карта поширення коронавірусу в Україні 14 грудня

Коронавирус в Украине 13 декабря

По состоянию на 13 декабря коронавирус в Украине подтвердили еще у 9 176 человек.  То есть вчера было в целом 894 215 случаев Covid-19.

Из них 2 969 пациентов были госпитализированы, 156 умерли и 7 563 – полностью выздоровели за последний день.

Больше всего подтвержденных случаев было в Киеве (1 125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628) и Запорожской (535) областях.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка