Остановка троллейбусов и люди на коньках: последствия дождя в Харькове

Из-за обледенения контактной сети в Харькове часть троллейбусных маршрутов остановила свое движение.

Об этом сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко и добавил, что из-за дождя транспортники попытаются очистить сеть только ночью.

Проблемы в работе общественного транспорта наблюдаются на троллейбусных маршрутах: №№ 2а, 2б, 12, 17, 18, 6, 11, 27.

Движение также может быть приостановлено на части трамвайных маршрутов, написал Сидоренко.

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Проблема остановки общественного транспорта также в том, что в результате выпадения ледяного дождя по всему городу образовался гололед, из-за которого люди, которым придется идти пешком, рискуют получить травмы.

Отец недели Харьковчанин на коньках, который в гололед гулял с ребенком в коляске стал звездою соцсетей. pic.twitter.com/2IGzIpOlTN — Арвендейл (@j5hwBiVF2Sflj5R) December 14, 2020

Гололед в Харьковской области сохранится

Аномальные осадки при минусовой температуре воздуха заходили в Харьковскую область в субботу со стороны Донецкой области, а в воскресенье — со стороны Полтавской области.

По прогнозу синоптиков, второй циклон останется на территории области до среды.

К слову, последствия ледяного дождя в Киеве жители столицы ощущают до сих пор.

Фото: Харьков Times