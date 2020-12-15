Новый год 2021 будут праздновать в ночь с четверга на пятницу. Несмотря на целый ряд карантинных ограничений люди все же ждут праздника и готовятся к новогоднему застолью.

Факты ICTV узнали во сколько украинцам обойдется оформление такого стола, и на сколько подорожали продукты по сравнению с прошлым годом.

Национальный научный центр Институт аграрной экономики провел исследование и подсчитал, что украинская семья из четырех человек в среднем потратит 1 706 грн на празднование 2021 года и это только на 5,3% больше, чем в прошлом году.

Для оценки брали новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное.

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Сколько стоит новогоднее застолье:

3 кг салата Оливье традиционной рецептуры обойдется в 159 грн;

Сельдь под шубой (1,5 кг) — 120 грн;

Полкило нарезки с сырокопченой колбасы Салями будет стоить 89,5 грн, почеревины копченой — 100 грн, бита из свинины свежего — 110 грн;

Мясо птицы на конец нынешнего года является самым дешевым среди других видов мяса. За килограмм куриного филе придется заплатить в среднем 95 грн. В общем, стоимость 2,5 кг мясных продуктов составит 394 грн;

Сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн;

Твердый сыр (300 г) — 66 грн;

Пачка сливочного масла (200 г) — 38 грн (молочные продукты в этом году подорожали на 10-12%);

Стоимость овощей на новогоднем столе составит в среднем 182 грн;

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 104 грн;

Буханка белого хлеба (1 кг) будет стоить 24,95 грн;

Шоколадные конфеты — 170 грн за 1 кг.

Бутылка шампанского Артемовское (0,75 л) обойдется в 100 грн. В полтора раза больше — 170 грн — придется заплатить за бутылку (0,5 л) коньяка Шабо пятилетней выдержки.

Безалкогольные напитки обойдутся в 76,6 грн.

Семьям, имеющим возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 470 грн. Банка красной икры (120 г) обойдется в 250 грн, а 200 г красной рыбы — в 220 грн.

Поэтому стоимость новогоднего стола с деликатесами вырастет до 2176 грн.

Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 1 916 грн, что на 7,4% больше стоимости в прошлом году. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2 426,78 грн.

В Новый год и Рождество 2021 украинцы будут отдыхать семь дней. Когда будут выходные и на какие дни недели они выпадают – смотрите в материале Фактов ICTV.

Источник: Институт аграрной экономики