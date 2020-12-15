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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Андрей Герус заболел коронавирусом

Народный депутат Андрей Герус заболел коронавирус.

Об этом он заявил на своем Facebook.

По его словам, болезнь протекает в легкой форме. Вместе с депутатом заболела вся его семья.

— Получил положительный тест на Covid-19, чувствую себя нормально, нахожусь дома. Заболели всей семьей, дети переносят легче, практически бессимптомно.

Скорейшего выздоровления политику пожелали коллеги по фракции, а также депутаты предыдущих созывов.

Андрей Герус — народный депутат Украины от фракции Слуга народа, также является представителем президента Владимира Зеленского в Кабмине.

На днях коронавирус подтвердился у Антона Геращенко — заместителя министра внутренних дел Украины.

Политик продолжает работать в дистанционном режиме. Вместе с ним болеет его 4-летняя дочь.

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