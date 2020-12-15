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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Covid-19 как финальный триггер: почему люди совершают самоубийство на фоне пандемии

Уже почти год продолжается пандемия коронавируса, которая успела вызвать колоссальные последствия для человечества.

Кроме физического здоровья, коронавирус наносит вред психологическому состоянию. Многочисленные карантинные ограничения, в которых вынуждено жить человечество, меняют привычный ритм жизни.

Иногда эти изменения настолько сильны, что у людей проявляются суицидальные настроения. С сентября только в Киеве зафиксировали пять случаев самоубийств среди людей, заболевших коронавирусом.

20 ноября. 78-летняя женщина, которая лечилась в Киевской городской клинической больнице №12 от Covid-19, покончила с собой.

20 октября. В больнице на Оболони 68-летний пациент выпрыгнул из окна на четвертом этаже.

Накануне из окна инфекционного отделения Александровской больницы выбросилась женщина. А 24 сентября было два суицида в больнице №4.

Факты ICTV вместе с магистром психологии, кандидатом педагогических наук, доцентом, доцентом Университета Гринченко Яной Фруктовой разобрали, как вирусная болезнь влияет на психологическое состояние и почему люди совершают самоубийство на фоне пандемии коронавируса.

Связь между физическим и эмоциональным состоянием

Наше психологическое состояние определяется состоянием физического здоровья, ведь на него влияют гормоны, которые вырабатывает организм.

Последствия коронавируса: почему люди решаются на самоубийство

Именно нехватка серотонина (гормона радости) вызывает депрессивные клинические состояния, требующие лечения — как медикаментами, так и терапией.

Но бывает и наоборот, когда внешние факторы вызывают изменения в биохимических процессах.

— Из-за недостатка солнечного света хуже вырабатывается гормон, поэтому настроение тоже ухудшается. Витамин D и витамины группы В имеют большое значение для нашего психоэмоционального состояния, — рассказывает психолог.

У человека, который длительное время находится на изоляции и не получает достаточного количества солнечного света, может возникнуть депрессивное состояние.

— Когда наша среда скудная, мы находимся условно в одной комнате и уже хорошо знаем все предметы, разнообразие раздражителей (вызывающих интерес, — Ред.) уменьшается, что приводит к ухудшению состояния.

Вирусы влияют на наше физическое состояние, а следовательно и на эмоциональное.

Паразитируя в клетках, вирус изменяет ее биохимию и она начинает вырабатывать много кальция. Как следствие, он уничтожает другие клетки — которые передают нервные импульсы.

Вирусы герпетической группы влияют на обонятельную луковицу, пытаясь пройти к мозгу. Эти вирусы порождают негативное настроение, раздражение, апатию.

— Поэтому при коронавирусе, когда снижается способность различать запахи, можно предположить подобный эффект, — объясняет Фруктовая.

В комплексе плохое физическое состояние, снижение двигательной активности и уменьшение освещения вызывают изменение биохимических процессов в организме человека, а как следствие — депрессивные состояния.

Коронавирус как финальный триггер

Депрессивные состояния часто бывают генетически обусловленными, то есть люди имеют склонность к недостатку серотонина в организме.

карантин в Україні

Если к этому добавляются другие психоэмоциональные факторы — потеря работы, прибыли, типичного круга общения, уменьшение коммуникативных контактов, ограничение двигательной активности, самовыражения, разнообразия досуга, обеднение среды обитания — они ухудшают ситуацию, которая есть.

— Поэтому коронавирус усложняет ситуацию и как болезнь, и как причина карантинных мер, которые многим людям сложно пережить.

Но пока четкая корреляция между коронавирусом и депрессией еще не установлена, — рассказывает психолог Яна Фруктовая.

Важно понимать, что есть клиническая депрессия, которая лечится препаратами и психотерапией, а есть неклиническая — когда люди путают неврозы и плохое настроение из-за объективных факторов с депрессивными состояниями.

Причина самоубийства

Выйти самостоятельно из классической клинической депрессии невозможно. Она требует лечения у специалистов.

Своевременно не обратившись за медпомощью или за помощью к ближайшему окружению, люди не получают нужной поддержки и прибегают к таким кардинальным поступкам.

Деление на “благородные” и “неблагородные” болезни.

Если у нас болит сердце, мы принимаем лекарства и нам за это не стыдно.

А вот если не вырабатывается гормон радости, то почему-то люди чувствуют, что не стоит в этом признаваться.

— Это тот самый физиологический процесс, который имеет свои предпосылки и последствия. Прежде всего должен срабатывать инстинкт самосохранения, и несмотря на внутренние колебания, надо обращаться к специалисту, — отмечает психолог.

Также большое значение имеют стереотипы, которые были сформированы еще в советское время. Людям с другой точкой зрения, которых не могли арестовать по законодательству, приписывали психические болезни.

Там и есть корни ощущения опасности — если ты признаешься в психологических проблемах, можешь быть наказанным.

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В шаге от самоубийства

Тяжелая депрессия имеет немало симптомов, которые присутствуют у людей в течение долгого времени. Более того, человек начинает воспринимать их как должное.

Фактически, ответственность за жизнь человека несут его близкие, которые должны обратить внимание на изменение поведения и вовремя предложить консультацию психолога, чтобы предотвратить непоправимые действия.

Симптоматика, которая может обеспокоить:

  • снижение интереса к обычной деятельности и того, от чего раньше получал удовольствие;
  • резкое снижение самооценки;
  • нежелание идти на контакт, общаться;
  • отсутствие каких-либо желаний, нет “хочу” как такового;
  • физическая активность отсутствует;
  • отказ делать обычные бытовые дела, даже ухаживать за собой.

Если вы сами замечаете за собой подобные симптомы, следует обратиться за помощью.

Просить о помощи — не стыдно

На внутреннее состояние влияет много внешних факторов, поэтому с помощью них можно попытаться обойти подавленное состояние.

Прежде всего надо поговорить с самим собой и понять, что изменилось в жизни настолько, что нельзя справиться с ситуацией.

— Если вы не можете признаться в проблемах друзьям, знакомым или не хотите идти к психотерапевту, воспользуйтесь телефоном доверия, на который можно анонимно позвонить и пообщаться, — рекомендует Яна Фруктовая

Всеукраинский телефон доверия: 0 800 501 701

Телефон доверия в Киеве: (044) 456 17 02

Как улучшить среду обитания:

  • увеличить количество света в помещении;
  • окружить себя яркими приятными красками;
  • заниматься физической активностью;
  • пробовать что-то новое, особенно на что не хватало времени раньше;
  • полюбить себя: понять, что ваше физическое, психическое и социальное здоровье — ваша ответственность.

Находите все, что дает вам положительные эмоции: готовьте вкусную и здоровую пищу, овладейте новыми физическими практиками, насыщайте мозг различной активностью.

Больше общайтесь с близкими и родными, знакомьтесь с новыми интересными людьми.

Статистика смертности

По информации ВОЗ, ежегодно в мире более 800 тыс. человек сводят счеты с жизнью, это — одна прерванная жизни каждые 40 секунд.

За период январь-сентябрь 2020 года в Украине 4 708 человек совершили самоубийство. Эта цифра почти в пять раз превышает количество убийств.

Полные данные, от чего чаще всего умирают украинцы, читайте в материале Фактов ICTV.

Анастасия Дячкина

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