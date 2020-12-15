Последствия коронавируса: почему люди решаются на самоубийство

Уже почти год продолжается пандемия коронавируса, которая успела вызвать колоссальные последствия для человечества.

Кроме физического здоровья, коронавирус наносит вред психологическому состоянию. Многочисленные карантинные ограничения, в которых вынуждено жить человечество, меняют привычный ритм жизни.

Иногда эти изменения настолько сильны, что у людей проявляются суицидальные настроения. С сентября только в Киеве зафиксировали пять случаев самоубийств среди людей, заболевших коронавирусом.

20 ноября. 78-летняя женщина, которая лечилась в Киевской городской клинической больнице №12 от Covid-19, покончила с собой.

20 октября. В больнице на Оболони 68-летний пациент выпрыгнул из окна на четвертом этаже.

Накануне из окна инфекционного отделения Александровской больницы выбросилась женщина. А 24 сентября было два суицида в больнице №4.

Факты ICTV вместе с магистром психологии, кандидатом педагогических наук, доцентом, доцентом Университета Гринченко Яной Фруктовой разобрали, как вирусная болезнь влияет на психологическое состояние и почему люди совершают самоубийство на фоне пандемии коронавируса.

Связь между физическим и эмоциональным состоянием

Наше психологическое состояние определяется состоянием физического здоровья, ведь на него влияют гормоны, которые вырабатывает организм.

Именно нехватка серотонина (гормона радости) вызывает депрессивные клинические состояния, требующие лечения — как медикаментами, так и терапией.

Но бывает и наоборот, когда внешние факторы вызывают изменения в биохимических процессах.

— Из-за недостатка солнечного света хуже вырабатывается гормон, поэтому настроение тоже ухудшается. Витамин D и витамины группы В имеют большое значение для нашего психоэмоционального состояния, — рассказывает психолог.

У человека, который длительное время находится на изоляции и не получает достаточного количества солнечного света, может возникнуть депрессивное состояние.

— Когда наша среда скудная, мы находимся условно в одной комнате и уже хорошо знаем все предметы, разнообразие раздражителей (вызывающих интерес, — Ред.) уменьшается, что приводит к ухудшению состояния.

Вирусы влияют на наше физическое состояние, а следовательно и на эмоциональное.

Паразитируя в клетках, вирус изменяет ее биохимию и она начинает вырабатывать много кальция. Как следствие, он уничтожает другие клетки — которые передают нервные импульсы.

Вирусы герпетической группы влияют на обонятельную луковицу, пытаясь пройти к мозгу. Эти вирусы порождают негативное настроение, раздражение, апатию.

— Поэтому при коронавирусе, когда снижается способность различать запахи, можно предположить подобный эффект, — объясняет Фруктовая.

В комплексе плохое физическое состояние, снижение двигательной активности и уменьшение освещения вызывают изменение биохимических процессов в организме человека, а как следствие — депрессивные состояния.

Коронавирус как финальный триггер

Депрессивные состояния часто бывают генетически обусловленными, то есть люди имеют склонность к недостатку серотонина в организме.

Если к этому добавляются другие психоэмоциональные факторы — потеря работы, прибыли, типичного круга общения, уменьшение коммуникативных контактов, ограничение двигательной активности, самовыражения, разнообразия досуга, обеднение среды обитания — они ухудшают ситуацию, которая есть.

— Поэтому коронавирус усложняет ситуацию и как болезнь, и как причина карантинных мер, которые многим людям сложно пережить. Но пока четкая корреляция между коронавирусом и депрессией еще не установлена, — рассказывает психолог Яна Фруктовая.

Важно понимать, что есть клиническая депрессия, которая лечится препаратами и психотерапией, а есть неклиническая — когда люди путают неврозы и плохое настроение из-за объективных факторов с депрессивными состояниями.

Причина самоубийства

Выйти самостоятельно из классической клинической депрессии невозможно. Она требует лечения у специалистов.

Своевременно не обратившись за медпомощью или за помощью к ближайшему окружению, люди не получают нужной поддержки и прибегают к таким кардинальным поступкам.

Деление на “благородные” и “неблагородные” болезни.

Если у нас болит сердце, мы принимаем лекарства и нам за это не стыдно.

А вот если не вырабатывается гормон радости, то почему-то люди чувствуют, что не стоит в этом признаваться.

— Это тот самый физиологический процесс, который имеет свои предпосылки и последствия. Прежде всего должен срабатывать инстинкт самосохранения, и несмотря на внутренние колебания, надо обращаться к специалисту, — отмечает психолог.

Также большое значение имеют стереотипы, которые были сформированы еще в советское время. Людям с другой точкой зрения, которых не могли арестовать по законодательству, приписывали психические болезни.

Там и есть корни ощущения опасности — если ты признаешься в психологических проблемах, можешь быть наказанным.

В шаге от самоубийства

Тяжелая депрессия имеет немало симптомов, которые присутствуют у людей в течение долгого времени. Более того, человек начинает воспринимать их как должное.

Фактически, ответственность за жизнь человека несут его близкие, которые должны обратить внимание на изменение поведения и вовремя предложить консультацию психолога, чтобы предотвратить непоправимые действия.

Симптоматика, которая может обеспокоить:

снижение интереса к обычной деятельности и того, от чего раньше получал удовольствие;

резкое снижение самооценки;

нежелание идти на контакт, общаться;

отсутствие каких-либо желаний, нет “хочу” как такового;

физическая активность отсутствует;

отказ делать обычные бытовые дела, даже ухаживать за собой.

Если вы сами замечаете за собой подобные симптомы, следует обратиться за помощью.

Просить о помощи — не стыдно

На внутреннее состояние влияет много внешних факторов, поэтому с помощью них можно попытаться обойти подавленное состояние.

Прежде всего надо поговорить с самим собой и понять, что изменилось в жизни настолько, что нельзя справиться с ситуацией.

— Если вы не можете признаться в проблемах друзьям, знакомым или не хотите идти к психотерапевту, воспользуйтесь телефоном доверия, на который можно анонимно позвонить и пообщаться, — рекомендует Яна Фруктовая

Всеукраинский телефон доверия: 0 800 501 701

Телефон доверия в Киеве: (044) 456 17 02

Как улучшить среду обитания:

увеличить количество света в помещении;

окружить себя яркими приятными красками;

заниматься физической активностью;

пробовать что-то новое, особенно на что не хватало времени раньше;

полюбить себя: понять, что ваше физическое, психическое и социальное здоровье — ваша ответственность.

Находите все, что дает вам положительные эмоции: готовьте вкусную и здоровую пищу, овладейте новыми физическими практиками, насыщайте мозг различной активностью.

Больше общайтесь с близкими и родными, знакомьтесь с новыми интересными людьми.

Статистика смертности

По информации ВОЗ, ежегодно в мире более 800 тыс. человек сводят счеты с жизнью, это — одна прерванная жизни каждые 40 секунд.

За период январь-сентябрь 2020 года в Украине 4 708 человек совершили самоубийство. Эта цифра почти в пять раз превышает количество убийств.

Полные данные, от чего чаще всего умирают украинцы, читайте в материале Фактов ICTV.

Анастасия Дячкина