Последствия коронавируса: почему люди решаются на самоубийство

Уже почти год продолжается пандемия коронавируса, которая успела вызвать колоссальные последствия для человечества.
Кроме физического здоровья, коронавирус наносит вред психологическому состоянию. Многочисленные карантинные ограничения, в которых вынуждено жить человечество, меняют привычный ритм жизни.
Иногда эти изменения настолько сильны, что у людей проявляются суицидальные настроения. С сентября только в Киеве зафиксировали пять случаев самоубийств среди людей, заболевших коронавирусом.
20 ноября. 78-летняя женщина, которая лечилась в Киевской городской клинической больнице №12 от Covid-19, покончила с собой.
20 октября. В больнице на Оболони 68-летний пациент выпрыгнул из окна на четвертом этаже.
Накануне из окна инфекционного отделения Александровской больницы выбросилась женщина. А 24 сентября было два суицида в больнице №4.
Факты ICTV вместе с магистром психологии, кандидатом педагогических наук, доцентом, доцентом Университета Гринченко Яной Фруктовой разобрали, как вирусная болезнь влияет на психологическое состояние и почему люди совершают самоубийство на фоне пандемии коронавируса.
Связь между физическим и эмоциональным состоянием
Наше психологическое состояние определяется состоянием физического здоровья, ведь на него влияют гормоны, которые вырабатывает организм.
Именно нехватка серотонина (гормона радости) вызывает депрессивные клинические состояния, требующие лечения — как медикаментами, так и терапией.
Но бывает и наоборот, когда внешние факторы вызывают изменения в биохимических процессах.
— Из-за недостатка солнечного света хуже вырабатывается гормон, поэтому настроение тоже ухудшается. Витамин D и витамины группы В имеют большое значение для нашего психоэмоционального состояния, — рассказывает психолог.
У человека, который длительное время находится на изоляции и не получает достаточного количества солнечного света, может возникнуть депрессивное состояние.
— Когда наша среда скудная, мы находимся условно в одной комнате и уже хорошо знаем все предметы, разнообразие раздражителей (вызывающих интерес, — Ред.) уменьшается, что приводит к ухудшению состояния.
Вирусы влияют на наше физическое состояние, а следовательно и на эмоциональное.
Паразитируя в клетках, вирус изменяет ее биохимию и она начинает вырабатывать много кальция. Как следствие, он уничтожает другие клетки — которые передают нервные импульсы.
Вирусы герпетической группы влияют на обонятельную луковицу, пытаясь пройти к мозгу. Эти вирусы порождают негативное настроение, раздражение, апатию.
— Поэтому при коронавирусе, когда снижается способность различать запахи, можно предположить подобный эффект, — объясняет Фруктовая.
В комплексе плохое физическое состояние, снижение двигательной активности и уменьшение освещения вызывают изменение биохимических процессов в организме человека, а как следствие — депрессивные состояния.
Коронавирус как финальный триггер
Депрессивные состояния часто бывают генетически обусловленными, то есть люди имеют склонность к недостатку серотонина в организме.
Если к этому добавляются другие психоэмоциональные факторы — потеря работы, прибыли, типичного круга общения, уменьшение коммуникативных контактов, ограничение двигательной активности, самовыражения, разнообразия досуга, обеднение среды обитания — они ухудшают ситуацию, которая есть.
— Поэтому коронавирус усложняет ситуацию и как болезнь, и как причина карантинных мер, которые многим людям сложно пережить.
Но пока четкая корреляция между коронавирусом и депрессией еще не установлена, — рассказывает психолог Яна Фруктовая.
Важно понимать, что есть клиническая депрессия, которая лечится препаратами и психотерапией, а есть неклиническая — когда люди путают неврозы и плохое настроение из-за объективных факторов с депрессивными состояниями.
Причина самоубийства
Выйти самостоятельно из классической клинической депрессии невозможно. Она требует лечения у специалистов.
Своевременно не обратившись за медпомощью или за помощью к ближайшему окружению, люди не получают нужной поддержки и прибегают к таким кардинальным поступкам.
Деление на “благородные” и “неблагородные” болезни.
Если у нас болит сердце, мы принимаем лекарства и нам за это не стыдно.
А вот если не вырабатывается гормон радости, то почему-то люди чувствуют, что не стоит в этом признаваться.
— Это тот самый физиологический процесс, который имеет свои предпосылки и последствия. Прежде всего должен срабатывать инстинкт самосохранения, и несмотря на внутренние колебания, надо обращаться к специалисту, — отмечает психолог.
Также большое значение имеют стереотипы, которые были сформированы еще в советское время. Людям с другой точкой зрения, которых не могли арестовать по законодательству, приписывали психические болезни.
Там и есть корни ощущения опасности — если ты признаешься в психологических проблемах, можешь быть наказанным.Читайте: Большинство - женщины: в Японии за месяц от самоубийств умерло больше людей, чем от Covid-19 Они говорят об этом: психолог рассказал, как распознать самоубийцу Самоубийство и коронавирус: почему больные выпрыгивают из окон больниц
В шаге от самоубийства
Тяжелая депрессия имеет немало симптомов, которые присутствуют у людей в течение долгого времени. Более того, человек начинает воспринимать их как должное.
Фактически, ответственность за жизнь человека несут его близкие, которые должны обратить внимание на изменение поведения и вовремя предложить консультацию психолога, чтобы предотвратить непоправимые действия.
Симптоматика, которая может обеспокоить:
- снижение интереса к обычной деятельности и того, от чего раньше получал удовольствие;
- резкое снижение самооценки;
- нежелание идти на контакт, общаться;
- отсутствие каких-либо желаний, нет “хочу” как такового;
- физическая активность отсутствует;
- отказ делать обычные бытовые дела, даже ухаживать за собой.
Если вы сами замечаете за собой подобные симптомы, следует обратиться за помощью.
Просить о помощи — не стыдно
На внутреннее состояние влияет много внешних факторов, поэтому с помощью них можно попытаться обойти подавленное состояние.
Прежде всего надо поговорить с самим собой и понять, что изменилось в жизни настолько, что нельзя справиться с ситуацией.
— Если вы не можете признаться в проблемах друзьям, знакомым или не хотите идти к психотерапевту, воспользуйтесь телефоном доверия, на который можно анонимно позвонить и пообщаться, — рекомендует Яна Фруктовая
Всеукраинский телефон доверия: 0 800 501 701
Телефон доверия в Киеве: (044) 456 17 02
Как улучшить среду обитания:
- увеличить количество света в помещении;
- окружить себя яркими приятными красками;
- заниматься физической активностью;
- пробовать что-то новое, особенно на что не хватало времени раньше;
- полюбить себя: понять, что ваше физическое, психическое и социальное здоровье — ваша ответственность.
Находите все, что дает вам положительные эмоции: готовьте вкусную и здоровую пищу, овладейте новыми физическими практиками, насыщайте мозг различной активностью.
Больше общайтесь с близкими и родными, знакомьтесь с новыми интересными людьми.
Статистика смертности
По информации ВОЗ, ежегодно в мире более 800 тыс. человек сводят счеты с жизнью, это — одна прерванная жизни каждые 40 секунд.
За период январь-сентябрь 2020 года в Украине 4 708 человек совершили самоубийство. Эта цифра почти в пять раз превышает количество убийств.
Полные данные, от чего чаще всего умирают украинцы, читайте в материале Фактов ICTV.
Анастасия Дячкина